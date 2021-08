Von Kunst und Fledermäusen: Neue Kunsthalle in Lehnin eröffnet

Lehnin

Hier? Das Tor steht sperrangelweit offen und führt auf eine Wiese, die bis an die Straße reicht. Weiter unten sind auf dem Gras ein paar Autos abgestellt. Bei näherem Hinsehen kann man zwischen den Grashalmen Markierungen von Parkbuchten erkennen. Also mutig eingefahren auf das Gelände.

Weiter hinten steht ein Gebäude, das wie ein Rohbau wirkt. Ein Mann will gerade die Tür von innen schließen. „Hallo! Können Sie mir sagen, wo die neue Kunsthalle ist?“ Der Mann blickt auf und lacht. „Na hier“, sagt er und öffnet die Tür weit: „Immer herein spaziert!“ Es ist Eckhart Haisch.

Für den Galeristen hat sich hier am Sonntagnachmittag mit der Eröffnung der neuen Kunsthalle in Kloster Lehnin ein Jahrzehnte langer Traum erfüllt, sozusagen als nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Denn der Gründer der benachbarten kleinen „Galerie am Klostersee“ hat im Mai dieses Jahres seinen 80. Geburtstag gefeiert. Er hatte von Anfang an das Potenzial der halb fertigen Bauten – sie wurden noch 1989 von der Obstproduktion Damsdorf errichtet und waren als Feriendomizil geplant – auf dem Gelände erkannt.

Seit 1991 hat er beharrlich das Ziel verfolgt, genau in diesem Gebäude, das nunmehr eröffnet werden konnte, der Kunst in Kloster Lehnin eine Heimat zu geben.

Am Sonntag öffnete die Lehniner Kunsthalle mit einer Gemeinschaftsausstellung von Ulf Duschat (Malerei) und Stefan Bohnhoff (Skulpturen). Quelle: Heike Schulze

Doch zunächst war es die Heimat von streng geschützten Fledermäusen. Da war erstmal guter Rat teuer. Den wusste schließlich die Fledermaus-Sachverständige Beatrix Wundke. Sie sei zu einem wichtigen Scharnier geworden, zur Beraterin zwischen der Unteren Naturschutzbehörde und den Vorstellungen und Wünschen des Galerievereins, der sich 1992 gegründet hatte. „Tatsächlich kamen wir durch sie zur zündenden Idee mit der ‚friedlichen Koexistenz‘ “, sagte Haisch am Sonntagnachmittag bei der Begrüßung der Ausstellungsbesucher.

Mit einem „Konzept des sozialen Wohnungsbaus für Fledermäuse“ hätten die Architekten Markus Löffler und Jürgen Hermann das Gebäude für Mensch und Fledermaus nutzbar gemacht, berichtete Haisch weiter.

Skulptur "Rotation" von Stefan Bohnhoff Quelle: Ann Brünink

Dass das Konzept aufgegangen ist, kann man an den Kothäufchen erkennen, die da und dort auf dem Boden liegen. „Die Hinterlassenschaften der Tiere sollen auf absehbare Zeit als kostbarer Fledermaus-Guano auf den ‚Kunst‘-Markt kommen“, witzelt Haisch.

Haisch stellt den Künstler Stefan Bohnhoff, Jahrgang 1952, vor. Seit 1995 lebt und arbeitet er in Berlin. Er hat in Braunschweig Malerei und Grafik an der Hochschule für Bildende Künste studiert. In der neuen Kunsthalle stellt Bohnhoff jedoch keine Malereien, sondern Skulpturen aus, die er aus Stahl und Aluminium geschaffen hat.

Besonders neugierig hat Haisch die Ausstellungsbesucher auf Bohnhoffs Skulptur „Rotation“ gemacht: Von ihr gehe eine tiefe, meditative Ruhe und Kraft aus und gleichzeitig vermittele sie Leichtigkeit. Der Künstler selbst sagt zu seinem Werk: „Meine Skulpturen müssen zum Glück keinem Nützlichkeits- oder Verwertbarkeitsgedanken gerecht werden, sie sollen einfach nur schöne Objekte sein.“

„Was war das für ein Erlebnis!“ Haischs Künstlerkollege und jahrelanger Wegbegleiter Volker Henze berichtet vom Aufbau der Ausstellung in der neuen Kunsthalle. Zusammen mit Haisch und Bohnhoff haben sie die Bilder von Ulf Duschat gehängt.

Der Fledermauskot auf dem Boden, zu Staub zertreten, habe sich mit dem Staub auf den Rückseiten der Bilder vermischt. „Und ich hatte meine Maske nicht dabei“, gruselt sich Henze noch nachträglich.

Eckhart Haisch. Quelle: Heike Schulze

Henze stellt den Maler Ulf Duschat, Jahrgang 1956, vor. Er wurde in Südafrika geboren, wo sein Vater als Missionar arbeitete. 1961 kehrte die Familie in die Bundesrepublik zurück und lebte seit 1970 in Westberlin. Hier studierte Duschat Grafik-Design und Bildhauerei an der Hochschule der Künste (HdK) und war 1989 Meisterschüler bei dem Bildhauer Rolf Szymanski. Duschat hörte als Gasthörer Vorlesungen bei Bernhard Heiliger, dessen Assistent er später wurde.

„Die Bilder sind nach der Maueröffnung gemalt, aber sind so erlitten als klänge die Mauerbedrückung, der Kriegszustand mitten in Berlin in ihnen nach“, beschreibt Henze seine Eindrücke von Duschats Malereien, die er in einer riesigen ehemaligen Eisenbahnreparaturhalle am Priesterweg entdeckt hat. Seine Bilder lassen Marktkalkül vermissen, so Henze. „Die großen Sammlungen, Kunstvereine und Museen haben sie bisher nicht entdeckt.“

Vielleicht ändert sich das ja mit der Ausstellung in der neuen Kunsthalle in Kloster Lehnin.

Von Ann Brünink