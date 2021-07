Kloster Lehnin

Bis zu 350 Fahrzeuge sehen Gäste beim Oldtimer-Erlebniswochenende auf dem Lehniner Klosterkirchplatz. Das erste Serienmodell von Porsche, der 356B ist ebenso dabei wie Cadillacs aus den 1960er-Jahren, Trabis und Wartburgs.

Zur Galerie Beim Oldtimerwochenende sehen Gäste auf dem Lehniner Klosterkirchplatz bis zu 350 Fahrzeuge. Die MAZ zeigt Eindrücke von der Premiere im Vorjahr.

Einfache Technik

„Oldtimer haben eine besondere Faszination, es sind Gefährte mit einfacher Technik. Ich will einfach fahren und nicht ständig auf ein Display drücken. Wenn ich einsteige, den Schlüssel drücke und Gas gebe, ist das ein Gefühl von Freiheit“, sagt Veranstalter Luzian Born.

Mit dem Event „Klassiker im Kloster“ will er jüngere Zuschauer für sein Hobby begeistern. „Leider interessiert sich der Nachwuchs immer weniger für ältere Fahrzeuge. Dieses Wissen darf nicht verloren gehen. Wir wollen, dass sich die Generationen austauschen“, sagt der 24-Jährige.

Lob für Lehniner

Der Berliner organisiert die Veranstaltung in Lehnin zum zweiten Mal. Er lobt das historische Ambiente des Klosterkirchplatzes und die Besucher. „In Lehnin sind die Menschen freundlicher, in Berlin erhält man schon im Vorfeld bei der Organisation häufiger Absagen. Hier freut sich fast jeder, dass wir hier sind und selbst die Nonnen machen Bilder von den Oldtimern“, sagt Luzian Born.

Ihn begeistert der P1800s, den Mitarbeiter des schwedischen Automobilherstellers Volvo zwischen 1963 und 1969 bauten. „Sonst bin ich eher Sportwagenfan, aber bei diesem Wagen fasziniert mich die Linienführung“, sagt Born.

Musiker gesucht

Das Erlebniswochenende sollte eigentlich mit der Veranstaltungsreihe „Rock im Kloster“ stattfinden, die aber corona-bedingt ausfällt. Luzian Born sucht deshalb Musiker für einen Live-Auftritt.

Anders als bei der Premiere im Vorjahr, zahlen Oldtimerfahrer in diesem Jahr keinen Eintritt, im vergangenen Jahr sorgte das noch für Kritik. Besucher des Events können im ADAC-Prüfzug den Zustand ihrer Reifen und ihrer Lichter am Auto testen lassen, Bogenschießen und auf der Hüpfburg springen. Luzian Born will das Event als Tradition in Lehnin etablieren.

Fahrzeug aus den 30er-Jahren

Als Highlight kündigen er und sein Team den Adler Primus an. Der PKW mit Hinterradantrieb kam 1932 auf den Markt. „Das ist eine ganz besondere Zeitreise. Ich bin sicher, dass es noch weitere spannende Oldtimer zu sehen gibt“, sagt er.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Oldtimererlebniswochenende läuft Samstag, den 21. August von 11 bis 18 und Sonntag, den 22. August von 12 bis 17 Uhr. Kinder unter zwölf Jahren zahlen nichts, ältere Besucher hingegen fünf Euro Eintritt.

Von André Großmann