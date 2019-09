Anwohner in der Siedlung Am Klostersteig in Göhlsdorf äußerten die Sorge, dass ein möglicher Waldbrand schnell auf die Wohnhäuser übergreifen könnte. Die Gemeinde Kloster Lehnin gibt Entwarnung. Dennoch will das Rathaus die Waldbesitzer auf vorsorglichen Brandschutz hinweisen.