Lange hat Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner unter Druck gestanden, mehr Geld auch in die Lehniner Kita zu investieren. Nun zaubert der parteilose Rathauschef 550.000 Euro herbei als Gewinn aus dem Verkauf von Gewerbeflächen in Damsdorf, die in Kindergärten fließen sollen.