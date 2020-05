Jetzt vier Kita-Kinder infiziert: Was Kloster Lehnins Bürgermeister für die Corona-Fälle kann

Kloster Lehnin

Gehört die Gemeinde Kloster Lehnin zu den Corona-Hotspots in Potsdam-Mittelmark? Die Frage liegt nahe, weil bei Personen in drei öffentlichen Einrichtungen das Covid-19-Virus nachgewiesen wurde. Ganz aktuell bei vier Kindern aus der Reckahner Kita Sonnenschein, wo erst wenige Tage zuvor eine Erzieherin positiv getestet worden war. Davon muss ein Kind stationär in Brandenburg behandelt werden. Weitere positive Fälle sind nicht ausgeschlossen. Es gab wohl Spielplatzkontakt. Jetzt ist die gesamte Kita bis zum 29. Mai geschlossen. Betroffen von Infektionen waren auch die Kita Dreikäsehoch in Netzen und die Grundschule Am Fenn in Damsdorf.

Zahlen sprechen dagegen

Für Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar ist Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner mit seinem Krisenmanagement gescheitert. Doch die reinen Zahlen sprechen gegen diese Befürchtung. Bis jetzt jedenfalls Mit etwas über 20 Infizierte, von denen zwölf genesen sind, befindet sich Kloster Lehnin in der mittelmärkischen Corona-Liga auf etwa gleicher Höhe mit Nuthetal, Schwielowsee und Stahnsdorf. Acht Kommunen haben deutlich mehr Infizierte. Allen voran Werder ( Havel) mit über 160 und Kleinmachnow mit über 50 Fällen.

Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar. Quelle: MAZ

Schaut man sich die Infektionen in den beiden Kitas und der Grundschule genauer an, ist festzustellen, dass Ansteckungen im häuslichen Bereich der Ausgangspunkt der Infektionskette waren. Hinzu kommt ein enger familiärer Zusammenhang zwischen der positiv getesteten Erzieherin in Reckahn und einer ebenfalls infizierten Fünftklässlerin in Damsdorf. Kein Arm eines Bürgermeisters reicht bis in fremde Wohnzimmer. Dass in Damsdorf nur die Klasse 5b und ihre Lehrerin vom Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne geschickt wurden, spricht für ein funktionierendes Hygienekonzept der Grundschule, wo sich die Klassen nicht begegnen dürfen und nur einer Lehrerin zugeordnet sind.

Corona führt zum Schlagabtausch

Trotzdem kam es am Dienstagabend in der Schulmensa bei der ersten öffentlichen Gemeindevertretersitzung seit Ausbruch der Pandemie zu einem Schlagabtausch. Der Gemeindevertreter und Damsdorfer Ortsvorsteher Kevin Bolz bezeichnete es in Anspielung auf Niewars in Teilen provokant formulierten Fragenkatalogs an Brückner als „pietätlos“ und „starken Tobak“ in dieser schwierigen Lage jemanden an den Pranger stellen zu wollen. Rückendeckung für Brückner gab es auch vom Grebser Ortsvorsteher Harry Grunert: „Ich höre nur Gutes von der Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis und der Gemeinde.“

Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner. Quelle: Gemeinde

Niewar erinnerte daran, dass die Abgeordneten dazu verpflichtet seien, sich um die Mitarbeiter der Gemeinde zu kümmern. In diesem Zusammenhang müssten kritische Fragen erlaubt sein, so Lehnins Ortsvorsteher. Niewar wollte unter anderem wissen, warum der Bürgermeister das Kita-Personal in den Einrichtungen nicht in Teams mit abwechselnder Präsenzpflicht aufgeteilt habe, um im Ansteckungsfall nicht für alle Erzieherinnen und Erzieher eine gleichzeitige Quarantäne zu riskieren.

Gegen Teambildung

Der Bürgermeister hält dagegen die Teambildung nur für eine „theoretische Möglichkeit“, um Ansteckungen zu vermeiden. Praktisch jedoch sei die Aufteilung des Personals längst nicht für alle Einrichtungen geeignet. Schon mit der „erweiterten Notbetreuung“ und der ins Haus stehenden „eingeschränkten Regelbetreuung“ wäre die Teambildung nicht mehr machbar, argumentierte Brückner bei der Gemeindevertretersitzung. Nicht bestätigen wollte Brückner die Anfrage von Niewar, wonach er angeblich alle zwei Wochen stundenlange Beratungen mit allen Kita-Leiterinnen durchführe. Verwundert zeigte sich Niewar über eine angebliche Anweisung an zwei Erzieherinnen, die Desinfizierung der Reckahner Kita nach den jüngsten Corona-Fällen bei zwei Kindern zu übernehmen. Gegenüber der MAZ sprach Brückner von einer Falschinformation. Er wisse nur von einer freiwilligen Aufgabenübernahme, die nicht verboten sei.

Vize-Landrat Christian Stein (CDU) leitet den Krisenstab. Quelle: Frank Bürstenbinder

Angesichts der Diskussion in der Kloster Lehniner Volksvertretung mahnte der Leiter des Krisenstabes und Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein ( CDU), zu einem Schulterschluss, um die Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen. „Wir stecken immer noch in einer schwierigen Situation. Mit der zunehmenden Rückkehr von Kindern und Schülern in die Einrichtungen ist überall mit solchen Fällen zu rechnen. In Alteneinrichtungen in Werder ( Havel) haben wir die wirklich extreme Seite von Corona erlebt. Fehler können passieren, doch dem Kloster Lehniner Bürgermeister ist kein Vorwurf zu machen. Sollte es zu Ansteckungen kommen, ist immer das Gesundheitsamt Herr des Verfahrens.“

