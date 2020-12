Göhlsdorf

In Damsdorf und Göhlsdorf haben am Wochenende 619 ältere Menschen weihnachtlichen Überraschungsbesuch bekommen. Die Ortsbeiräte beider Dörfer und örtliche Vereine überbrachten den Senioren Adventsgeschenke. Die weihnachtlichen Naschereien waren in bunt bemalten Tüten versteckt, die unter anderem von den Kindern der Kita Buddelkiste in Damsdorf gebastelt worden sind.

Organisiert haben die Weihnachtsaktionen unter anderem der Damsdorfer Kultur- und Heimatverein und dort insbesondere die Landfrauen um Cerstin Mathaei. Auch der Damsdorfer Feuerwehrverein unterstützte die Initiative, die die Rentner auch ein wenige aus ihrer Einsamkeit holen soll.

Weihnachtsmann mit Rauschebart: Vize-Ortsvorsteher Bernd Stodolny verteilt Geschenke an Göhlsdorfer Senioren. Quelle: privat

In Göhlsdorf war der Spiel-, Sport- und Bürgerverein Zeistritz aktiv dabei. Auch Vize-Ortsvorsteher Bernd Stodolny zog als Weihnachtsmann verkleidet mit einer Schubkarre durch das Dorf und verteilte die Präsente.

Ortsbeiräte ermöglichen Finanzierung

Finanziert wurden die Geschenke von den beiden Ortsbeiräten. „Wegen Corona mussten die Seniorenweihnachtsfeiern in diesem Jahr ausfallen. Wir wollten das Geld nicht verfallen lassen und haben uns deswegen diese Aktion ausgedacht“, sagt Silvana Schille, Ortsvorsteherin von Göhlsdorf. Auch der Damdorfer Ortsvorsteher Kevin Bolz war einer derjenigen, die am Sonntag die Geschenke im Ort verteilte. Rund vier Stunden lang zogen dafür die Akteure jeweils in Zweiergruppen durch Damsdorf.

Die Göhlsdorfer Ortsvorsteherin Silvana Schille (2. v. l.), ihr Damsdorfer Amtskollege Kevin Bolz und dessen Stellvertreterin Sabine Neute (r.) zu Beginn der Aktion am Sonntagnachmittag in Damsdorf. In ihren Händen die weihnachtlichen Überraschungen für die Senioren im Ort. Quelle: Marion von Imhoff

Von Marion von Imhoff