Göhlsdorf

Am Freitagmittag ist der Einbruch in eine Garage in Göhlsdorf angezeigt worden. Demnach müssen Unbekannte das eingezäunte Grundstück am Emstaler Weg betreten und gewaltsam das Seitentor zu einer Garage geöffnet haben.

Daraus wurden diverse Werkzeuge und Maschinen entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro. Es konnten Spuren gesichert werden. Die Kriminalpolizei führt ihre Ermittlungen fort.

Von René Gaffron