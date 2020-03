Widerstand gegen Klinik-Schließung in Lehnin

Lehnin

Es formiert sich in Lehnin Widerstand gegen die geplante Schließung der Inneren Klinik des Evangelischen Diakonissenhauses. Das kleine Landkrankenhaus soll in eine reine Reha-Klinik umgewandelt werden. In Corona-Zeiten Klinik-Kapazitäten zu reduzieren, davor warnt Hans-Joachim Jessen, niedergelassener Arzt aus Lehnin angesichts der Schließungspläne für die Innere Klinik. Italien zeige, welche schlimmen Folgen das haben könnte, mahnt Jessen.

Der Lehniner Arzt Hans-Joachim Jessen mit Mitarbeiterinnen. Quelle: Marion von Imhoff

Auch in der betroffenen Klinik selbst regt sich Widerstand. „Es wird von den Entscheidern in Teltow immer erzählt, die Innere Klinik schreibe rote Zahlen. Der Standort insgesamt aber schreibt keine roten Zahlen“, sagt eine Mitarbeiterin, deren Name der Redaktion bekannt ist, die aber anonym bleiben möchte aus Angst um ihren Arbeitsplatz. Die Klinik für Geriatrische Rehabilitation könne die Innere finanziell mittragen, sagt sie.

Idee: Reha-Klinik finanziert Innere

„Es heißt, die Entscheidung sei unverrückbar. Dabei gibt es hier auch ein Überwachungsbett mit Beatmungsgerät“, sagt sie. Solche Betten würden gerade in ganz Deutschland gesucht. „Hier zählen nur Zahlen, Schluss und fertig.“ Dabei sei es gerade für einen christlichen Träger die Pflicht, ein solches Krankenhaus zu erhalten, wenn der gesamte Standort sich rechne. Warum solle die Reha-Klinik, die ja schwarze Zahlen schreibe, die Innere Klinik nicht mittragen, fragt sich die Mitarbeiterin.

Im Standort Lehnin gibt es eine Klinik für Innere Medizin, eine für Geriatrische Reha und eine Palliativstation. Im Dezember 2019 ist das Evangelische Diakonissenhaus Berlin-Teltow-Lehnin als Träger zunächst an die rund 200 Mitarbeiter und danach an die Öffentlichkeit gegangen mit drastischen Plänen: Die Innere Klinik mit 55 Betten werde 2020 geschlossen. Da eine Chirurgie fehle, erfülle das Haus nicht die Fördervoraussetzungen für Kliniken auf dem Lande. Das endgültige Aus kam auch für die Rettungsstelle.

Betreiber verweist auf Defizit

Die Klinik für Geriatrische Reha solle von 70 auf 100 Betten erweitert und die Palliativstation mit zehn bis 15 Betten erhalten bleiben. Kurz: Aus einem Landkrankenhaus wird ein reiner Reha-Standort für ältere Menschen. Der Grund: Der Krankenhaus-Bereich sei seit zehn Jahren defizitär in durchgehend sechsstelliger Höhe, teilte der kaufmännische Vorstand Lutz Ausserfeld mit. Nun ziehe das Diakonissenhaus die Notbremse. Alle Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben, versprach der Träger.

Sie überbrachten im Dezember die schlechte Nachricht: der kaufmännische Vorstand Lutz Ausserfeld, die damalige Geschäftsführerin im Unternehmensbereich Gesundheit Christiane Neumann und der Theologische Vorstand Matthias Blume (v. l.). Quelle: Marion von Imhoff

Die MAZ hat das Evangelische Diakonissenhaus um Stellungnahme gebeten zum Zeitplan und zu der Kritik, Zahlen gingen vor dem Dienst am Menschen. Dazu teilt Unternehmenssprecher Alexander Schulz mit: „Im Moment befindet sich das Evangelische Diakonissenhaus in Gesprächen mit den Krankenkassen und dem Gesundheitsministerium.“ Sobald es Ergebnisse gebe, würden die Mitarbeiter, das Aufsichtsgremium und die Öffentlichkeit informiert. Angesichts der Corona-Krise sind offenbar derzeit die Zeitpläne auf Eis gelegt worden. Auch wenn es keine Intensivstation gebe, könnten mögliche Corona-Patienten ohne Symptome dort isoliert werden. Schwere Fälle würden verlegt.

Das neue Klinikgebäude des Luise-Henrietten-Stifts Lehnin, das damals Träger war, ist am 6. Januar 2003 festlich eröffnet worden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zur Situation in den Lehniner Kliniken sagt Schulz: „Sie ist insbesondere für Pflegekräfte und ärztliches Personal herausfordernd und belastend. Die Kollegen und Kolleginnen leisten engagiert und mit großem Verantwortungsbewusstsein ihren Dienst.“ Auf die Frage zur personellen Lage und ob es Kündigungen gebe, teilt Schulz mit: „Unterstützung und Entlastung ist an allen Krankenhausstandorten des Diakonissenhauses willkommen.“

Ministerium billigt Klinik-Ende

Auch das Gesundheitsministerium in Potsdam hat auf MAZ-Anfrage Stellung genommen: Lehnin sei mit 55 Betten das kleinste Krankenhaus landesweit. Eine Akutversorgung sei bisher dort nur eingeschränkt möglich gewesen. „Die beabsichtigte Umstrukturierung gefährdet nicht die regionale Gesundheitsversorgung“, sagt Ministeriumssprecher Tobias Arbinger. Die von Lehnin nächst gelegenen Kliniken zur Akutversorgung seien mit Brandenburg, Potsdam, Treuenbrietzen, Ludwigsfelde und Bad Belzig jeweils in 29 bis 37 Minuten Fahrzeit zu erreichen. Dass das Haus gerade in Corona-Zeiten wichtig sei, sieht das Gesundheitsministerium nicht so: Es gebe derzeit 502 Beatmungsgeräte landesweit, schrittweise sollen es laut Arbinger über 1000 werden. Das Ministerium sieht den Schritt des Diakonissenhauses positiv: So werde der Gesundheitsstandort Lehnin erhalten.

Der Klinikneubau wurde im Januar 2003 vom damaligen Bischof Wolfgang Huber und dem früheren Sozialminister Günther Baaske eingeweiht. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ähnlich äußert sich auch Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner (parteilos). Er hatte Anfang März das Diakonissenhaus und Kommunalpolitiker zu einer Besprechung dazu ins Rathaus eingeladen. Brücker teilt mit, „es ist bedauerlich, dass das Krankenhaus schließt. Ich würde mich aber freuen, wenn es gemeinsam mit den niedergelassenen Hausärzten gelingen würde, den Gesundheitsstandort Lehnin weiter zu entwickeln.“ Ein medizinisches Netzwerk zum Wohle der Patienten könne entstehen.

Krasse und deutliche Worte

Doch genau daran zweifelt der der Chirurg, Orthopäde und Palliativmediziner Jessen: „Die Diagnostik der Inneren Klinik ist einfach wichtig auch für die niedergelassenen Ärzte. Auf einen Termin in Potsdam oder Brandenburg müssen Patienten Monate warten“, so Jessen. „Die Innere ist kein lukratives Geschäft, das weiß ich, aber müsste nicht ein christliches Haus sie dennoch erhalten? Ein Krankenhaus ist nicht dazu da, Gewinn zu machen. Die Toiletten bringen auch kein Geld rein, und man macht sie dennoch nicht zu. Die Innere ist Teil des Ganzen“, sagt Jessen.

Die Lehniner Kliniken sind im Dezember 2002 in einem Neubau eröffnet worden. „Gegründet aus einer großen menschlich-moralischen Vision und durch Widerstände hindurch als Modellprojekt der ländlichen Grundversorgung“, sagt die interne Kritikerin. „Es ist eine stationäre Versorgung für Menschen in der Region.“ Die Reha, aber auch die Palliativstation werde flankiert vom medizinischen Können und der Diagnostik der Inneren Station und sei ohne diese gar nicht denkbar.

Vorwürfe gegen Träger

Die Stimmung im Haus sei niedergeschlagen, sagt die Frau. Kaum einer habe den Mut, Kritik zu äußern aus Angst, seinen Arbeitsplatz in der strukturschwachen Region zu verlieren. „Ich weiß aber von einigen Kollegen, dass sie bereits nach neuen Stellen Ausschau halten.“ Der Träger agiere intransparent und autoritär. „Man fühlt sich entwürdigt durch diese Nicht-Kommunikation, in der es nicht für nötig befunden wird, mit den Menschen zu reden, die hier ihre Arbeit machen. Die meisten stecken in einer Passivität und haben keinen Impuls, daran etwas ändern zu wollen.“

Von Marion von Imhoff