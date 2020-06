Prützke

Es soll in erster Linie ein Bekenntnis zu den Mitarbeitern sein, gleichwohl ist es auch ein Bekenntnis zum Standort: Die Remondis GmbH & Co. KG Region Ost investiert am Standort in Prützke gerade fünf Millionen Euro in einen neuen Verwaltungssitz.

Im Oktober startet Betrieb

Bis zum Oktober soll das dreietagige Gebäude mit 1413 Quadratmetern Geschossfläche fertig sein. Darin unterkommen werden 32 Büroräume sowie Sanitär-, Küchen-, Technik-, Sozial- und Beratungsräume.

Kapazitätsgrenze erreicht

Es ist zwar „nur" ein Zweckbau, aber er erfüllt wichtige Funktionen. Das Remondis-Verwaltungsgebäude hat nur wenige Stützen und tragende Wände, so dass ein Anordnen von Räumen beliebig möglich ist.

„Das bestehende Verwaltungsgebäude ist aufgrund des Wachstums der vergangenen Jahre an die Kapazitätsgrenze gestoßen. Remondis hat sich zum Standort bekannt und entschieden, das bestehende Gebäude von der Mebra zu erwerben und zusätzlich in das neue Haus zu investieren“, sagt der Kaufmännische Leiter der Remondis Ost Christian Umbach.

Enge Verbindung zur Mebra

Die Mebra hatte vor einigen Jahren ihren Firmensitz nach Brandenburg an der Havel verlegt, sie betreibt in Prützke nur noch eine große Wertstoff-Sortieranlage. Remondis hält fast die Hälfte der Anteile an der Mebra, gemeinsam erledigen die Unternehmen die kommunale Entsorgung für die Havelstadt. Dazu hat Remondis die Tochterfirma Remondis Brandenburg GmbH gegründet, die als drittes Unternehmen ebenfalls in Prützke ihren Sitz hat.

Ein Familienunternehmen Remondis ist ein Unternehmen der Familie Rethmann an mehr als 800 Standorten in mehr als 30 Ländern mit mehr als 30.000 Mitarbeitern. Geschäftsfelder sind Recycling, Service und Wasser. Betreiben werden mehr als 800 Anlagen, darunter 200 Kläranlagen, 190 Trinkwasseraufbereitungsanlagen, 123 Sonderabfallaufbereitungsanlagen sowie mehrere Verbrennungsanlagen. 8000 Nutzfahrzeuge sind mit dem Schriftzug der Firma unterwegs, mehr als 30 Millionen Tonnen Rohstoffe im Jahr werden umgeschlagen. In Brandenburg an der Havel ist Remondis an der Mebra beteiligt, die Recyclingfirmen TSR ( Metall) und Remine ( Kunststoffe) sind Unternehmenstöchter. Auch an der Stadtentsorgung Potsdam hält Remondis Anteile.

Serviceleistungen für 2800 Mitarbeiter

Am Verwaltungsstandort gibt es derzeit 142 Mitarbeiter, davon sind zehn Auszubildende. Remondis wächst und sucht derzeit ein knappes Dutzend neue Mitarbeiter. In dem Kloster-Lehniner Ortsteil werden sämtliche kaufmännischen und verwaltungstechnischen Aufgaben für alle Niederlassungen und Beteiligungsgesellschaften erledigt für 60 Standorte der Region Ost in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Nordbayern mit rund 2800 Mitarbeitern.

Von Controlling bis Finanzierung

Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Controlling, Stoffstrommanagement, Vertragsverwaltung, Informationstechnik, Qualitäts- und Energiemanagement, Personalbuchhaltung, Vertriebsinnendienst sowie Prozessmanagement und Finanzierung werden am Standort in Prützke erledigt.

Wohlwollen der Gemeinde

Seit 1993 ist Remondis hier ansässig. „In den Jahren 2017 und 2018 gab es erste Abstimmungen mit der Gemeinde Kloster Lehnin, die uns sehr wohlgesonnen entgegengekommen ist. Seit dem vorigen Herbst haben wir die Baugenehmigung. Die Corona-Krise verzögert die Baustelle nicht, auch wenn einige Arbeitsabläufe komplizierter geworden sind“, sagt Umbach.

Flexible Büro-Anordnung

Das Gebäude aus Stahl und Beton erhält eine relativ schlichte Klinkerfassade. Im Inneren gibt es lange Stützweiten zwischen den tragenden Wänden – das ermöglicht ein flexibles Anordnen der Büros und auch nachträgliche Änderungen, wenn diese notwendig sein sollten. Der zentrale Eingang wird dann direkt an der Zufahrt aufs Firmengelände angeordnet, das ganze Haus ist vollklimatisiert.

Ordnung auf Firmengelände

Der Bau sorgt auch für ein optisches Verdecken der Sortieranlage, zudem ist er ein weiterer Schallschutz zum Dorf hin. Die Büros an der Rückseite bekommen auch eine eigene Schallschutzverglasung. Sonnenschutztechnik ist ohnehin fürs ganze Haus geplant.

Auf der freien Fläche zur Anlage hin entstehen weitere 38 Parkplätze sowie eine parkähnliche Grünzone. Damit sind auch die Flächen auf dem gesamten Betriebsareal klarer geordnet und es gibt bessere Abgrenzungen zwischen den Betriebsteilen, ohne dass dafür extra Zäune gezogen werden müssen.

Von André Wirsing