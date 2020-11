Wieder Wolfsriss in Krahne: Kinder verlieren Lieblingstier

Krahne

Diesmal war es nur ein einziges Schaf. Doch für die Geschwister Oskar (6) und Emma (8) ist der gewaltsame Verlust von Frieda ein Schock. „Unsere Kinder haben stundenlang geweint. Sie wollten nicht glauben, dass ihr Lieblingstier, um das sie sich so oft gekümmert haben, tot ist“, berichten Denny und Linda Hübener. Das Ehepaar aus Krahne betreibt nicht weit vom Haus entfernt Landwirtschaft im Nebenerwerb. Auf der Winterweide steht die Mutterkuhherde mit neun Limousin Rindern. Es gibt ein paar Ziegen und Schaf Frieda – bis in der Nacht zum Sonnabend jedenfalls.

Schaf Frieda fiel einer Wolfsattacke zum Opfer. Quelle: Frank Bürstenbinder

Fünf bis sieben mit 9000 Volt aufgeladene Litzen konnten nicht verhindern, dass die Zibbe einem Wolfsangriff zum Opfer fiel. Der 1,25 Meter hohe Zaun war für den grauen Räuber kein Hindernis. Ein Gutachter bestätigte noch am Wochenende, dass es sich um einen typischen Wolfsriss handelt. Kein Einzelfall im Raum Krahne-Reckahn, wo in den letzten Monaten rund 30 Schafe von Wölfen gerissen wurden. Fast alle Halter haben aufgegeben. „Vermehren sich die Wölfe weiter unkontrolliert, wird sich die Tierhaltung auf dem Land radikal verändern. Hobbyhalter wird es bald nicht mehr geben“, ist Denny Hübener überzeugt.

Eltern machen sich Sorgen

Der Berufsfeuerwehrmann und Chef der Krahner Feuerwehr hält es für wichtig, dass die Öffentlichkeit über die Konflikte mit der streng geschützten Art informiert wird. Denn die vermehrte Anwesenheit von Wölfen nahe der Siedlungen verändert schon jetzt das Verhalten der Menschen. „Wir sind als Kinder unbeschwert und ohne Aufsicht zum Baden an die Plane gezogen. Für unseren Nachwuchs sind diese Zeiten vorbei. Als Eltern macht man sich Sorgen. Und zu den Tieren gehen wir jeden Morgen mit einem mulmigen Gefühl“, erzählt Linda Hübener.

Der Wolf war da. Spuren auf dem Betriebshof von Denny Hübener. Quelle: Frank Bürstenbinder

Ehemann Denny will auf der nächsten Gemeindevertretersitzung in Kloster Lehnin die Situation in Reckahn und Krahne ansprechen. Denn offensichtlich haben es beide Gemarkungen mit Wölfen zu tun, die immer wieder Nutztiere angreifen. Fotos von Wildkameras lassen den Schluss zu, dass sich in der Region ein Wolfsrudel fest zu etablieren scheint. „Deshalb sollte die Kommune beim Land einen Antrag auf Entnahme einzelner Exemplare stellen“, findet der Krahner. Die Wolfsverordnung in Brandenburg lässt diese Möglichkeit unter strengen Auflagen zu. Doch bis dahin ist es ein langer Weg.

Zaun wird aufgerüstet

Derweil wird an den Koppelzäunen für die Mutterkuhherde aufgerüstet, so gut es eben rund um die kleine Winterweide geht. Doch Hübener ist schleierhaft, wie dieser Aufwand im Sommerhalbjahr auf den mehrere Hektar großen Grünlandwiesen funktionieren soll. Er wolle Fördermittel beantragen, um seine Rinder gesetzeskonform schützen zu können. Entschädigungen sind sonst nicht zu erwarten. Verluste bei den stattlichen Rindern würden finanziell weh tun. „Doch es geht nicht ums Geld. Als Halter hängen wir mit Herzblut an unseren Tieren, die wir nicht als Wolfsfutter sehen wollen“, so Hübener.

Von Frank Bürstenbinder