Lehnin

Ein 56-Jähriger befuhr am Montagmorgen die Landesstraße 86 von Lehnin in Richtung Autobahn-Auffahrt Lehnin, als plötzlich ein Wildschwein auf die Fahrbahn lief. Obwohl der Mann in die Eisen stieg, konnte er eine Kollision mit dem Tier nicht verhindern, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Das Tier verendete an der Unfallstelle und wurde vom zuständigen Jagdpächter beseitigt. Trotz eines vierstelligen Sachschadens konnte der 56-Jährige nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen.

Von MAZ