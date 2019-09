Kloster Lehnin - Windpark-Pläne zusammengeschrumpft Nach Widerstand von Bürgern zieht der Betreiber des geplanten Windparks bei Kloster Lehnin seinen Antrag an das Landesumweltamt zur Hälfte zurück. Statt der 18 sollen nur neun Windkraftanlagen errichtet werden. Derzeit gilt jedoch ein Genehmigungsstopp.

Windparks in Wäldern sind hoch umstritten. Diese Anlagen in Baden-Württemberg ragen 246 Meter hoch und sind damit rund 26 Meter höher als jene, die in Kloster Lehnin gebaut werden sollen. Quelle: Tim Siegert