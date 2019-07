Reckahn

Ein Tierhalter aus Reckahn machte am Dienstag im Schlosspark eine grausige Entdeckung. Eines von zwei vermissten Mutterschafen fand der Besitzer nur noch als Kadaver wieder – abgenagt bis aufs Haupt. Von dem zweiten Mutterschaf, dass von einem Betriebsgelände verschwunden war, fehlt immer noch jede Spur. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist das Schaf einem Wolfsriss zum Opfer gefallen.

Bis aufs Haupt abgenagt wurde dieses Schaf im Reckahner Schlosspark. Quelle: privat

Für den in Reckahn lebenden Vorsitzenden des Jagdverbandes Brandenburg/Havel, Karl-Heinz Hohmann, ist der Vorfall, der sich nahe menschlicher Besiedlung abspielte, ein neuerliches Warnsignal: „Fährten haben wir schon vor einigen Tagen gesehen. Der Wolf rückt uns immer näher auf den Pelz.“

Hunde besser anleinen

Normalerweise ist die am Nordrand Reckahns gelegene Parkanlage ein Ort für Erholungssuchende, Hochzeitsgäste und Gassigeher. Eine Brücke am Südende führt zur Kirche. „Ich kann nur jedem Hundebesitzer raten, sein Tier angeleint zu lassen“, sagte Hohmann der MAZ. Der Schlosspark von Reckahn steht beispielhaft für die Umwandlung eines Lustgartens in einen Landschaftspark.

Von Frank Bürstenbinder