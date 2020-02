Zeitreise: Zwei Damsdorferinnen gestalten eine neue Ortschronik

Damsdorf

Als Detektive der Damsdorfer Geschichte beobachten Martina Klein und Petra Rädsch jeden Winkel des Kloster Lehniner Ortsteils. Die zwei Frauen gestalten die bislang größte Chronik ihres Heimatortes.

Foto aus dem Jahr 1919 gibt Rätsel auf

Sie betrachten ein Bild des Theatervereins „Humoristika“ aus dem Jahr 1919 und entdecken bei ihren Forschungen neue Rätsel. „Wir haben bislang nur dieses eine Foto. Niemand kennt die Menschen, die dort zu sehen sind. Nirgendwo gibt es einen Eintrag, nicht mal im Vereinsregister. Das ist die letzte bekannte Aufzeichnung“, sagt Petra Rädsch. Die ehemalige Mathematiklehrerin hofft deshalb auf neue Informationen von Helfern aus der Region.

Dieses Bild zeigt die Mitglieder des Damsdorfer Theatervereins „Humoristika“ im Jahr 1919. Quelle: privat

Für sie und Martina Klein ist die historische Spurensuche eine Herzensangelegenheit, die Tage und Abende füllt. „Die Geschichte unseres Ortes verbindet die Menschen. Wir besuchen Familien, sprechen mit ihnen, sichten Fotoalben, schreiben Details auf und erhalten wiederum neue Informationen“, sagt Petra Rädsch.

Spurensuche in Archiven

Sie besucht das Brandenburgische Landeshauptarchiv in Golm, sichtet Akten, fotografiert Dokumente, setzt sich in den Lesesaal und besucht das Kreisarchiv Potsdam-Mittelmark in Bad Belzig. Martina Klein ist stolz auf die Ergebnisse des Projekts.

Neues Moped für den Bürgermeister

Sie hat mehr als 460 historische Bilder auf ihrem Smartphone. Dann zeigt die Rentnerin ein Stromlinienfahrzeug des Flugzeugingenieurs Theodor Kaiser. Das Gefährt mit geringem Luftwiderstand stammt aus dem Jahr 1935 und steuert drei Jahre später durch die damalige Kurfürstenstraße in Kloster Lehnin.

Martina Klein und Petra Rädsch dokumentieren auch einen Beschluss, den die Gemeindevertreter 1966 treffen. Die Volksvertreter wollen dem Bürgermeister Erwin Wils ein neues Moped kaufen. Der wartet nach der Entscheidung nicht lange, nutzt die Maschine für eine Testfahrt und fährt lächelnd durch Damsdorf.

Dieses Bild zeigt den ehemaligen Damsdorfer Bürgermeister Erwin Wils auf seinem Moped im Jahr 1966. Quelle: privat

Chronik mit mehr als 450 Bildern

Die neue Ortschronik ist mehr als 200 Seiten lang, enthält über 450 Fotos und soll zum Dorffest am 20. Juni erscheinen. Martina Klein und Petra Rädsch suchen noch Bildmaterial, unter anderem von der Damsdorfer Mühle.

„Wir arbeiten bei unserem Projekt wie an einem Puzzle, erhalten Kleinigkeiten und setzen diese anschließend zusammen“, sagt Petra Rädsch. Sie und ihre Freundin Martina arbeiten seit einem Jahr an der Chronik, wollen „etwas schaffen, das bleibt“.

Martina Klein (links) und Petra Rädsch arbeiten an einer neuen Damsdorfer Ortschronik. Quelle: André Großmann

Helfer gesucht

Das Duo hofft auf Unterstützung von Korrekturlesern und bei der Anpassung des Layouts. Ihr Druckwerk soll mit einer Auflage von 500 Exemplaren erscheinen und durch den Kultur- und Heimatverein realisiert werden.

Die Spurensuche der Hobby-Historikerinnen beginnt mit der ersten urkundlichen Erwähnung des Ortes im Jahr 1268, endet 2018 mit der 750-Jahr-Feier, doch ihre Vorfreude auf die Veröffentlichung wächst. „Wenn die Leser ihre Ortschronik in den Händen halten, erfahren sie, was hier alles geschehen ist“, sagt Petra Rädsch.

Damsdorfer, die historisches Bildmaterial für die Ortschronik haben, können sich telefonisch bei Petra Rädsch unter 03382700146 und bei Martina Klein per 015114274217 melden.

Von André Großmann