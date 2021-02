Zukunftsmusik in Lehnin: Jugendcentrum könnte neuer Kita weichen

Lehnin

Die Gedanken über einen Ersatzneubau für die Kita Knirpsentreff in der Lindenstraße sind im Lehniner Ortsbeirat neu befeuert worden. So ist bei der jüngsten Sitzung erstmals die Idee laut geworden, den Schulcampus um eine Kindertagesstätte zu ergänzen. Dafür müsste das in die Jahre gekommene Jugendcentrum weichen. Diesen Blick in die Zukunft wagte Bauamtsmitarbeiter Axel Hoffmann mit einem einschränkenden Vermerk: „Es wäre wünschenswert Kita und Bildung auf diesem Areal zu konzentrieren. Aber das wird in den nächsten fünf Jahren nicht passieren. Dafür haben wir noch zu viele Baustellen im Schulbereich.“

Im Besitz der Kommune

Ortsvorsteher Frank Niewar sprach trotz des langen Zeithorizonts von einer „guten Idee“. Es liege ihm sehr am Herzen kommunale Flächen für einen neuen Kita-Standort in Augenschein zu nehmen. Er forderte deshalb die Verwaltung auf, keine freien Grundstücke mehr in Lehnin zu verkaufen ohne zuvor deren Eignung als Kita-Standort zu prüfen. Der weitläufige Schulcampus mit Grund- und Gesamtschule, Integrierte Tagesbetreuung, Sporthalle, Mensa und Jugendcentrum befindet sich im Besitz der Kommune. Für Ortsbeiratsmitglied Udo Wernitz ein Grund den Campus-Gedanken weiter zu verfolgen. Für Ortsvorsteher Niewar steht fest, dass der jetzige Kita-Standort eines Tages nicht mehr den Anforderungen entsprechen wird.

Internat wird keine Kita

Um den Bedarf für ein neues Kita-Grundstück zu bekräftigen, verabschiedete der Ortsbeirat eine Empfehlung an die Verwaltung. Danach soll vor Verkäufen von Grundstücken geprüft werden, ob sie nicht kommunalen Zwecken dienen könnten. Niewar bezeichnete es als kontraproduktiv, wenn Flächen an Eigenheimer veräußert würden, diese aber Probleme hätten ihre Kinder wohnortnah unterzubringen. Niewar selbst hatte kürzlich das seit 30 Jahren leerstehende Internat der einstigen Förderschule am Rande des Schulcampus erworben. Doch seine Plan, den Viergeschosser in einen Kindergarten mit Schulküche umzuwandeln, geht wegen mangelnder Freiflächen nicht auf. Deshalb sind jetzt barrierefreie Wohnungen im Gespräch.

Von Frank Bürstenbinder