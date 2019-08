Mittelmark

Im Bereich der A 10 am Autobahndreieck Werder finden in dieser Woche Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn statt. Aus diesem Grund wird die Richtungsfahrbahn aus Richtung Autobahndreieck Werder in Richtung Autobahndreieck Havelland vom 8. August, 8 Uhr, bis zum 10. August, 8 Uhr, gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Straßenwesen mitgeteilt.

Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über das AD Werder zur Anschlussstelle Lehnin. Dort ab- und in Richtung AD Werder wieder auffahren. Am AD Werder in Richtung Hamburg/ Prenzlau auf die A 10 fahren.

Von Frank Bürstenbinder