Daniel Keip, der Vorsitzende der Havelstädter SPD, hat am Mittwochabend um 19 Uhr von einer knappen Mehrheit die Zustimmung für eine Kooperation der SPD mit den Freien Wählern und der CDU in einer Koalition im Brandenburger Rathaus und der Stadtverordnetenversammlung bekommen.

Von den 142 Mitgliedern der Partei im Unterbezirk Brandenburg hatten sich 100 Mitglieder an der Befragung beteiligt. 98 Stimmen der Briefwahl waren gültig: Für eine Kooperation mit den Freien Wählern und der CDU stimmten 51 Briefwähler, 44 waren dagegen, drei Genossen enthielten sich.

Damit ist der Weg frei für eines der politisch umstrittensten Projekte der jüngsten Zeit in der Havelstadt. Denn die Freien Wähler unter ihren Führern Dirk Stieger und Norbert Langerwisch waren zu größeren Teilen früher selber Sozialdemokraten, hatten die Partei aber gespalten und dann verlassen. Eine engeren Zusammenarbeit mit der CDU hatten sich Langerwisch und Stieger vor ihrem erzwungenen Weggang stets verweigert.

Die Auszählung der Stimmen wurde gestern live im Internet übertragen, nach der knappen Wahl gab es nur Beifall für Keip. Der hatte die zurückliegenden Wochen für einen Gesprächs-Marathon genutzt und zahlreiche SPD-Mitglieder in langen Telefonaten und Briefen von seinem Kurs zu überzeugen gesucht.

Auf dem Sprung ins Rathaus: SPD-Chef Daniel Keip. Quelle: Jast

Mit Erfolg. Einen Großteil der Ja-Stimme kann Keip in der Tat auf sein Konto buchen. Denn der junge Polizeibeamte (30) wird – was sich viele Genossen für ihn wünschen – nun Karriere machen. Der Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) hat angekündigt, er könne sich vorstellen Keip zum Beigeordneten im Rathaus zu machen. Allerdings nicht wie von der SPD verlangt, für den Bereich Finanzen. Dafür will die CDU jetzt einen eigenen, zusätzlichen Beigeordneten einstellen und verlangt dann für den Stellenaufwuchs schon mal die Unterstützung der SPD.

Die SPD will keinen vierten Beigeordneten. Wirklich?

Die hatte vor einigen Wochen noch erklärt, derartiges sei mit ihr nicht machbar. Doch das ist lange her, nun könnten wohl die Bereiche Ordnung & Sicherheit, Soziale und Personal an Keip gehen, falls die Freien Wähler nicht den Anspruch erheben.

Die Entscheidung, nun mit FW und CDU zu kooperieren, hat das Potenzial die SPD weiter zu schwächen. Die älteren Genossen in der SPD, die sich in der Arbeitsgemeinschaft 60+ sammeln, hatten eindrücklich vor der Zusammenarbeit mit den Freien Wählern und auch der CDU gewarnt, die von der Kreischefin Dietlind Tiemann dominiert werde.

Die Eintracht trügt: Auch wenn Ralf Holzschuher (SPD, links) jede Wahl gegen CDU-Fraktionschef Jean Schaffer (r.) gewann, ein Jahrzehnt lang war er das Feindbild der CDU unter Dietlind Tiemann. Jetzt sollen beide Seiten zusammenarbeiten? Quelle: André Wirsing

Sie verwiesen auf das Beispiel der Linken. Die hatten sich unter ähnlichen Umständen vor acht Jahren zu eine Zusammenarbeit mit der CDU verständigt. Die Entscheidung war ähnlich knapp wie jetzt bei der SPD. In den Folgejahren hat sich die Linke marginalisiert und ist heute nach endlosem Streit nur noch ein Schatten ihrer selbst. Die Zusammenarbeit mit der CDU sieht man heute bei den Linken „als schweren Fehler.“

Nur knapp die Hälfte hörte auf die Alten

So hatte der AG-Vorsitzende Claus-Dieter Hartmann dafür geworben, sich zwar an der Stadtregierung zu beteiligen – aber nur in Zusammenarbeit mit den Grünen und der CDU. Ursprünglich hatten Scheller und Tiemann auch erklärt, sie wollten die stärksten Fraktionen – außer der AfD – in der Stadtregierung beteiligen. Dazu würden – da die Linken nicht mehr wollten – die Grünen gehören. Die FW nicht. Hartmann hatte bis zum Schluss erklärt: „Es sprechen viele Erfahrungen, Risiken und Haltungen gegen eine Zusammenarbeit mit der CDU und den FW. Der Vorstand der AG 60+ wirbt für ein Nein im Mitgliederentscheid.“

Man darf gespannt sein, wie sich die Zusammenarbeit in der SVV entwickelt. Die SPD-Fraktion hatte sich jüngst klar für eine Zusammenarbeit mit den Grünen und der CDU ausgesprochen. Keip, der selber nicht in die SVV gewählt worden war, hatte jedoch wie sein Vorgänger Werner Jumpertz und dessen Vize Guido Arndt dafür geworben, das zu nehmen, was man bekomme.

Noch am Abend wandte sich Keip an seine Genossen: Eine 70 Prozent-Beteiligung sei ein großer Erfolg: „Am Ende hat eine Mehrheit entschieden. Dass dieses Ergebnis knapp ausgefallen ist steht fest und ist Verpflichtung jetzt mit echten Taten und Erfolgen zu überzeugen.“ Das werde anstrengend, „aber wenn wir das so fair wie im ganzen Diskussionsprozess weiterhin miteinander durchhalten, habe ich keine Bange, dass es gut für uns und unsere Stadt werden wird.“

Von Benno Rougk