Knöllchenalarm bei Straßenreinigung

Brandenburg/H

Der Winterdreck muss weg! Cornoabedingt aber auch wegen der Schneefälle der zurückliegenden Wochen sind die Straßen der Stadt Brandenburg nicht gereinigt worden.

Doch das wird sich jetzt ändern: Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Brandenburg an der Havel macht an dieser Stelle alle Bürger darauf aufmerksam, dass die Straßenreinigung nach dem Ende der winterlichen Witterung wieder normal an den entsprechenden Tagen durchgeführt wird.

Es ist wichtig, dass das auf den Wegen und Straßen verbliebene Streugut beseitigt wird. Die Haltverbotsbeschilderung müsse daher unbedingt beachtet werden.

In den letzten Tagen wurde von der Straßenreinigung und dem Stadtordnungsdienst festgestellt, dass sehr viele Fahrzeugführer ihr Auto zu den Zeiten der Straßenreinigung trotzdem in den Haltverboten parken. Daher der Hinweis: Der Stadtordnungsdienst wird die Kontrollen verstärken und Knöllchen schreiben, um so die wichtige Straßenreinigung zu ermöglichen.

Von MAZ