Amt Wusterwitz

Zum Glück ist Michael Hase Mecklenburger. Überreaktionen und Aktionismus sind dem Mann fremd. Nach eigenen Worten gibt es im Amt Wusterwitz nichts, was ihm schlaflose Nächte bereiten würde. Selbst wenn er weiß, dass ihm nicht alle Herzen im Amt Wusterwitz zufliegen. Für die umstrittene Abwahl von Ramona Mayer kann der Neue aus Hagenow nicht die Bohne. Eine ruhige Hand ist deshalb Gold wert, um die unterschiedlichen Lager zur Sacharbeit zu bewegen. Hase ist klug genug, sich nicht auf eine Seite zu schlagen. Doch spätestens am ersten Arbeitstag musste der Amtsdirektor ahnen, dass ihn die Personalie Mayer immer wieder einholen wird – selbst am Straßenrand. So müssen sich am 23. August die Bürgermeister in Wusterwitz und Rosenau an der Wahlurne für die Abwahl seiner Vorgängerin verantworten. Geht das Kalkül der nicht zimperlichen Initiatoren auf, dann sind Neuwahlen fällig. Die politische Eiszeit würde bis weit nach den Sommerferien andauern. Für einen Mecklenburger kein Grund die Flinte ins Korn zu werfen.

Von Frank Bürstenbinder