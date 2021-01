Potsdam-Mittelmark

Es ist ein Tanz auf der Rasierklinge. Bleiben die Kitas trotz Corona-Lockdown weiter geöffnet, sehen sich die Erzieher in Gefahr. Schließen die Einrichtungen, müssen Eltern im schlimmsten Fall um ihre Existenz und auch um ihre Gesundheit bangen. Notbetreuung ist ein Ausweg, der lange nicht alle Probleme löst, aber die Grundversorgung immerhin aufrecht erhält.

Potsdam hat es vorgemacht und hält es durch

Das Virus verbreitet sich immer schneller, wird womöglich noch gefährlicher. Wie lange will das Land noch an seinem Appell an die Freiwilligkeit der Eltern festhalten? Am Ende wird nur die klare Entscheidung helfen. Angesichts dessen, dass es letztlich um unsere Gesundheit geht, wäre die Schließung der Einrichtungen die verantwortungsvollste Lösung. Potsdam hat es vorgemacht und hält es durch, auch wenn nicht alle damit einverstanden sind.

Was Eltern aber noch dringender brauchen, sind viel Kraft und verständnisvolle Arbeitgeber. Sie brauchen Chefs, die den Ernst der Lage erkennen, die Not, in denen die Eltern stecken und den Mammutjob, den sie zwischen Homeoffice, Homeschooling und Spielplatz stemmen. Flexibilität ist gefragt, auf allen Seiten.

Von Luise Fröhlich