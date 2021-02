Meinem Kind droht die Wiederholung der Klasse. Nicht, weil es mit dem Lernstoff nicht mitkommen würde, faul wäre oder vielleicht wegen Krankheit zu viel gefehlt hätte – es ist gesund, fleißig und ein guter Schüler.

Nein, ihm droht die Wiederholung der fünften Klasse, weil der Distanzunterricht in Deutschland an vielen Stellen nicht gut läuft. Nicht bei seinen Lehrern, die machen das toll. Sie geben über Chat live Unterricht und sind quasi jederzeit erreichbar. Wenn ich auch nicht immer mit allen kreativen Aufgaben glücklich bin, weil sie vielleicht manchmal etwas zu viel Eltern-Engagement verlangen, so merke ich doch genau daran, wie viele Gedanken sie sich machen.

Aber das ist nicht überall so. Und das veranlasst Politiker immer wieder dazu, das Pflicht-Sitzenbleiben zu fordern. Ob das rechtlich überhaupt möglich wäre, bleibt mal dahingestellt. Schulleiter Matthias Röhm aus Teltow hält die Forderung für Blödsinn. Ich auch.

Ich gehe sogar noch weiter: Abgesehen davon, dass meinem Kind ein verlorenes Schuljahr drohen würde, halte ich diese Forderung für extrem respektlos gegenüber all jenen Schülern, Eltern und vor allem Lehrern, die den Distanzunterricht erfolgreich meistern.

Von Konstanze Kobel-Höller