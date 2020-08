Ziesar

Der Plan in den Pfarrhäusern Wusterwitz, Tucheim, Wollin und Ziesar hin zu einem Verwaltungssitz ist schlüssig. Bei schwindender Zahl von Gläubigen ist es der folgerichtige Schritt. Die Beteiligten sehen ihn sogar als Bereicherung an, es ist die Sehnsucht da, enger zusammenzurücken. Die logische Folge wäre ein fusioniertes Kirchspiel, so schmerzlich für viele der Mitglieder der Gedanke ist. Letztlich geht es darum, sich neu aufzustellen, wenn die Basis – und das sind die kirchensteuerzahlenden Christen vor Ort – über die Jahre doch an breiter Verankerung in der Bevölkerung verliert.

Was vor zehn Jahren noch undenkbar war, ist im Nachbarkirchenkreis Mittelmark-Brandenburg längst Realität geworden. Dort fusionierten zwei Kirchenkreise zu einem.

Ziesar liegt im Zentrum des Regionalpfarramtes Fläming-Fiener, der schon einen gemeinsamen Gemeindebrief herausgibt. Mit dem Landambulatorium am Breiten Weg ist eine wunderbare Adresse gefunden. Doch bis aus den vier Kirchspielen tatsächlich auch eine fusionierte Gemeinde werden könnte, gilt es viel Überzeugungsarbeit zu leisten.

Von Marion von Imhoff