Kommunen im Potsdamer Umland: Koordination für Ukraine-Hilfe durch Kreis fehlt

Potsdam-Mittelmark

Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine nähert sich der Zwei-Millionen-Grenze, die Kommunen in Potsdam-Mittelmark, Vereine und zahlreiche private Initiativen arbeiten mit Hochdruck an Hilfsaktionen – doch noch ist es ziemlich leise um Hilfe von Seiten des Landkreises. Manche Kommunen fordern hier mehr Unterstützung. Antworten gibt es unterdessen, was die Schulpflicht der geflüchteten Kinder betrifft.102 Plätze für Geflüchtete aus der Ukraine wurden bereits aus Teltow gemeldet, so Stadtsprecher Jürgen Stich, in Michendorf waren es am Montag sogar 219 in privaten Unterkünften, dazu 20 in Wohnungen und vier Objekte als Notunterkunft.

„Darüber hinaus hat ein in Michendorf ansässiges Unternehmen eine 480 Quadratmeter große Bürofläche angeboten“, berichtet Bürgermeisterin Claudia Nowka (Bündnis für Michendorf). In Werder gibt es bislang 55 Anbieter, die Plätze für insgesamt 250 Menschen in Wohnungen, Privat- sowie Notunterkünften anbieten, sagt Vizebürgermeister Christian Große (CDU), in Kleinmachnow sind es etwas über 100 Unterkünfte, allerdings eher für kurzfristige Unterbringungen.

Hilfe für die Ukraine: Aufruf vom Landkreis

Wie alle mittelmärkischen Kommunen haben auch diese den Aufruf der Kreisverwaltung an ihre Bürger weitergegeben, mögliche Plätze für ukrainische Geflüchtete bekanntzugeben. Die entsprechenden Informationen sollten dann an den Landkreis weitergegeben werden, der die Vergabe dann koordinieren würde, heißt es. Doch es mangle noch an einer Koordination in Fragen der Unterbringung, sagt Teltow und fühlt sich „nur in Teilen“ gut vom Kreis unterstützt. Ute Hustig (Linke), Nuthetals Bürgermeisterin, wird deutlicher: „Vom Kreis haben wir bisher – außer den Aufruf, die Liste zu führen – nichts erfahren. Wir benötigen unbedingt dringend Informationen, wie Anmeldungen erfolgen sollen, oder die finanzielle ,Versorgung’, die Beschulung und mehr.“

Und Große wünscht sich vom Landkreis zeitnahe Angaben, wer die Hilfe für ukrainische Kriegsflüchtlinge koordiniert, wie die Unterbringung organisiert wird und ob der Wunsch besteht, dass Werder Aufgaben übernimmt oder Unterstützung leistet. Weil Kommunikations- und Handlungsbedarf bestehe, seien dem Landkreis mehrere Fragen übermittelt worden.

Kreis: Ukraine-Stab und Bearbeitung der Hilfsangebote

Im Kreis sei nun gestern beschlossen worden, einen Ukraine-Stab einzusetzen, so Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Fragen könnten jetzt an eine E-Mail-Adresse (asyl@potsdam-mittelmark.de) und eine Telefonnummer (0160/47 171 21) gerichtet werden. Die von den Kommunen gemeldeten Unterkünfte sollen nun zentral erfasst und auch bearbeitet werden. „Bisher gab es noch keine offizielle Zuweisung durch das Land“, so Schwinzert, zu rechnen wäre aber mit bis zu 2500 möglichen Geflüchteten. Zu beobachten sei jedoch, dass die gemeldeten Betten in der Zwischenzeit teilweise schon in Eigeninitiative belegt worden seien – das führe nicht zur Übersichtlichkeit.

Die Situation ist wirklich nicht im Detail erfasst: In Michendorf seien etwa oft bereits privat Geflüchtete aufgenommen worden, so Nowka. Es seien also in Wirklichkeit noch mehr Plätze im Rennen, als offiziell angeboten wurden. „Derzeit ist uns die Zahl nicht bekannt. Um jedoch den Bedarf an Hilfe einschätzen zu können und entsprechende Netzwerke aufbauen zu können, haben wir die Michendorfer gebeten, uns zu informieren, ob und wie viele Geflüchtete sie aufgenommen haben.“ Kerstin Hoppe (CDU), Bürgermeisterin in Schwielowsee, kann aufgrund des großen privaten Engagements ebenso nicht genau sagen, wie viele Unterkünfte es in der Gemeinde genau gibt. Menschen, die aufgrund des Aufrufes des Kreises private Unterkünfte anbieten, melden dies direkt per E-Mail an das Sozialamt des Landkreises.

Russland-Ukraine-Krieg: Viel private Hilfe

Derzeit seien es Privatinitiativen, die die Koordinierung übernähmen, so Nowka. „Im Übrigen gehen wir davon aus, dass dies der Landkreis übernimmt“, sagt sie weiter und bietet aber an: „Der Krisenstab der Gemeinde unterstützt auf Nachfrage des Landkreises gern und würde auch bei Anfragen koordinieren.“ Bisher habe ihre Gemeinde noch keine Unterstützung durch den Kreis erhalten, sagt die Bürgermeisterin. In Werder würden ebenso die Stadt, engagierte Bürger und Vereine den Landkreis unterstützen.

Nowka räumt jedoch ein, dass aufgrund der ausstehenden Entscheidungen auf Bundes- oder Landesebene auch der Kreis hier derzeit nur wenige Auskünfte geben könne. Ähnlich sieht es Stahnsdorfs Sprecher Stephan Reitzig, der meint, der Kreis bemühe sich wohl nach Kräften und im Rahmen seiner Möglichkeiten. Gut unterstützt fühlt sich Kleinmachnow, man sei in enger Rücksprache.

Neben der Suche nach Unterkünften engagieren sich viele Kommunen auch bei der Organisation von Hilfstransporten, so etwa Teltow, dessen Einwohner gemeinsam mit jenen Kleinmachnows und Michendorfs insgesamt 140 Kubikmeter Spenden für Teltows polnische Partnerstadt gesammelt haben. Auch Werder sammelt diese Woche. Auch die Koordination von weiteren Hilfsangeboten wie Dolmetschern oder „alltagsnahen Hilfen“, wie Stich es nennt, werden von den Kommunen organisiert.

Hilfe für die Ukraine: Antworten zur Schulpflicht

Antworten gibt es unterdessen vom Bildungsministerium zur Schulpflicht der geflüchteten Kinder und Jugendlichen. Demnach beginnt diese für privat Untergebrachte nach sechs Wochen. Wer in einer Aufnahmeeinrichtung des Landes wohnt, hat erst nach drei Monaten seinen ersten Schultag, so Ulrike Grönefeld, Sprecherin des Ministeriums.

An allen Aufnahmestandorten würden in dieser Zeit bereits Sprachförderkurse angeboten und es gebe verbindliche Vorbereitungsgruppen, sollte der Aufenthalt länger als drei Monate dauern. Kinder und Jugendliche, die beim Schulstart noch nicht ausreichend Deutsch können, erhalten in der Schule zusätzliche Förderung. Entsprechende Informationen auf Ukrainisch und Russisch für Eltern werden derzeit vorbereitet.

Von Konstanze Kobel-Höller und Elke Kögler