In einer Telefonkonferenz haben das Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark und der Arbeitskreis hauptamtlicher Verwaltungschefs im Landkreis am Mittwochvormittag darüber beraten, wie die in der Kritik stehende Kommunikation zwischen Kreisverwaltung und Kommunen verbessert werden kann. Die Kommunen wollen den Landkreis bei Schritten zur Eindämmung der Corona-Infektionsgefahr unterstützen können. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Kommunen die verspätete und teils verwirrende Informationspolitik des Landkreises zur Corona-Entwicklung beklagt.

Reth Kalsow ist Chef der Bürgermeister-AG für den Landkreis. Quelle: Jacqeline Steiner

In der Konferenz am Mittwoch seien Amtsärztin Karen Brinkmann und Fachbereichsleiter Thomas Schulz gefragt worden, wie das mittelmärkische Gesundheitsamt auf die neue Corona-Welle vorbereitet sei, berichtet Reth Kalsow ( CDU), Bürgermeister von Groß Kreutz ( Havel) und Vorsitzender des Arbeitskreises.

Kommunen drängen auf schnelle Information

Außerdem sei darüber gesprochen worden, wie die Zusammenarbeit zwischen Kreis und Kommunen künftig laufen soll. In der Runde drängten die hauptamtlichen Bürgermeister und Amtsdirektoren noch einmal auf eine umgehende Information über Infektionen in ihren Kommunen. Dies lehnt der Landkreis bislang mit Verweis auf den Datenschutz ab.

Doch zum Schutz von Gesundheitshelfern und anderen Kontaktpersonen seien solche Informationen schon wichtig, argumentiert der Arbeitskreis. In einem Fragenkatalog, der nun an die Kreisverwaltung geschickt werde, gehe es auch darum, inwieweit Kollegen aus anderen Bereichen zur Unterstützung des Gesundheitsamtes vorübergehend umgesetzt werden könnten.

Nächste Krisenberatung am Freitag

Für Freitag sei eine weitere Telefonkonferenz geplant, um die Punkte zu vertiefen sowie den Umgang mit der bundesweit am Mittwoch verschärften Umgangsverordnung im Landkreis zu diskutieren.

Das Gesundheitsamt selbst hatte beklagt, dass unter anderem komplizierte bürokratische Erfassungssysteme die Lösung der eigentlichen Kernaufgaben beeinträchtigen würden. Für die Nachverfolgung von Corona-Fällen hatte die Bundeswehr bereits 15 Soldaten abgestellt. Weitere 15 sollen demnächst die Teams in Teltow, Werder und Bad Belzig verstärken.

Potsdam-Mittelmarks Amtsärztin Karen Brinkmann. Quelle: Renè Gaffron

Karen Brinkmann und Thomas Schulz haben in der Telefonkonferenz aber auch Platzprobleme bei der Unterbringung der zusätzlichen Helfer eingeräumt, erklärte Reth Kalsow. Die Kommunen hätten ihre Bereitschaft erklärt, den Landkreis bei Schritten wie in diesem Frühjahr zu unterstützen. Dazu müsse die Kreisverwaltung allerdings ein Amtshilfeersuchen stellen, um die Kommunen zu berechtigen, Kontrollen zur Einhaltung der Vorschriften durchzuführen. „Wir wollen dem Landkreis helfen, weil wir selbst Ordnung in unseren Orten haben wollen“, sagte Reth Kalsow der MAZ.

Politische Sitzungen reduziert

Im Raum Brück hofft Amtsdirektor Marko Köhler darauf, „dass politische Gremien so lange wie möglich noch tagen können unter Hygiene-Auflagen“. Das sei am Montag im Amtsausschuss vereinbart worden. Sitzungen sollen jedoch auf ein Mindestmaß reduziert werden und nicht ausufern. „Bestimmte Dinge wie die Haushalte müssen aber beraten und abgestimmt werden“, so Köhler. „Sonst sind wir nicht mehr arbeitsfähig.“

Marko Köhler ist Amtsdirektor von Brück. Quelle: Thomas Wachs

Seit Beginn der Corona-Pandemie habe der Krisenstab im Amt Brück seine Arbeit nie eingestellt, tage nun aber wieder wöchentlich.

Corona-Zahlen steigen immer weiter

Die Zahl der Corona-Fälle in Potsdam-Mittelmark steigt weiter an. Zwölf Neuinfektionen meldete das Land Brandenburg am Mittwoch für den Landkreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz – berechnet aus den Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner – sinkt von 52,2 am Vortag auf 44,3.Seit Pandemie-Beginn haben sich 883 Mittelmärker laborbestätigt mit dem Virus angesteckt, 698 gelten als genesen. Derzeit sind 142 Menschen im Landkreis infiziert. Die Zahl der im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Verstorbenen bleibt unverändert bei 43.

Obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz wieder gefallen ist, bleibt Potsdam-Mittelmark ein Risikogebiet. Die seit Dienstag bekannt gegebenen verschärften Umgangsregeln gelten für mindestens zehn Tage.

