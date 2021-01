Mittelmark

Kornelia Hurttig ist eine Power-Frau, tatkräftig, temperamentvoll und den Menschen herzlich zugewandt. In Potsdam-Mittelmark treibt sie ländliche Themen voran. Und das in gleich zwei Funktionen. Hauptamtlich als Mitarbeiterin des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark. Ehrenamtlich als Geschäftsführerin des Kreislandfrauenverbandes. Letzteres wird sie noch ein gutes Weilchen bleiben, „man muss sehen“, sagt sie. Doch hauptamtlich geht die gebürtige Kleinmachnowerin 2021 in den Ruhestand.

Dass sie so dynamisch wirkt, liegt auch an der Eigenart ihres schnellen Sprechens. Sie sagt, es stifte Unruhe, weil ihre Worte so schnell über die Lippen kommen. Sie sei harmoniesüchtig, ein wenig chaotisch, ein bisschen hektisch, offen, optimistisch, meistens fröhlich. Von diesen Eigenschaften profitieren die mehr als 300 Landfrauen, denn gemeinsam mit der Vereinsvorsitzenden Petra Müller moderiert und managt Kornelia Hurttig den Verband, der die Interessen der Landfrauen bündelt. Und zwar nicht überwiegend gemeinnützig, „wir machen es für uns“. Und weil das häufig deckungsgleich ist mit dem, was Frauen in Potsdam-Mittelmark umtreibt, hat es dann doch meistens große gesellschaftliche Relevanz. Wie die Altersabsicherung, Versorgung älterer Menschen auf den Dörfern, die Teilhabe und Mitgestaltung in politischen Organen in der Region. Kornelia Hurttig selbst ist Gemeindevertreterin in Roskow.

Zusammenhalt in der Pandemie

Während der Pandemie ist für Kornelia Hurttig das Vordringliche, „die Gemeinschaft und der Zusammenhalt, dass wir der Einsamkeit entgegenwirken können und Kontakt und Trost spenden mit Worten. Das ist das Wichtigste, nicht das Organisieren des Kreiserntefestes.“ Auf das hofft sie natürlich dennoch, es wäre in Brück, sollte es im Herbst tatsächlich stattfinden dürfen.

Geboren ist Kornelia Hurttig im Mai 1957 als Tochter eines Ingenieurs und einer Verwaltungsmitarbeiterin. Sie spricht von einem „Aufwachsen in einer intakten, sehr harmonischen Familie“. Obwohl niemand ländliche Berufe ausübte, absolvierte sie 1975 bis 1979 an der Humboldt-Universität in Berlin ein Landwirtschaftsstudium. Kornelia Hurttig ist Agraringenieurin für Tierproduktion. „Mein Onkel nannte mich Kotelett-Ingenieur.“

Die beruflichen Stationen

Im Studentenwohnheim lernte sie auch ihren späteren Mann kennen, Hans-Georg Hurttig. Zu jener Zeit studierte er Veterinärmedizin und war von 1990 bis 2018 Mitarbeiter in der Kreisverwaltung, davon viele Jahre und bis zuletzt als Kreistierarzt und Amtsleiter. 1977 folgte die Hochzeit, zwei Söhne wurden 1978 und 1981 geboren, die Tochter 1982. Zunächst ging das Paar auf die Insel Riems, von dort dann nach Petkus bei Luckenwalde. Dort arbeitete Kornelia Hurttig als Brigadier, heute würde man Abteilungsleiterin sagen, in der Tierproduktion. Mit dem Umzug nach Weseram 1984 begann die junge Mutter in gleicher Tätigkeit für die dortige LPG zu arbeiten und wechselte später in die Verwaltung des Betriebes.

Als die Wende kam, war Kornelia Hurttig 33 Jahre alt. „Dann bin ich entlassen worden, als eine der ersten durch die ganze Umstrukturierung in der LPG. Da war die Arbeit dann nicht mehr vorhanden.“ Wie so viele Gleichbetroffene belegte sie einen Computerkurs. Wie ging es ihr damals? „Wie es allen ging, mit drei kleinen Kindern, hat dich ja niemand genommen.“ Doch dann gelang die Anstellung als Abteilungsleiterin in einer Elektrofirma. „Wir haben die Außenwerbung gemacht für eine Berliner Brauerei.“ Knapp zehn Jahre war sie dort, bis sie sich selbstständig machte als Außendienstmitarbeiterin für elektromechanische Kleinteile. „Ich fuhr über Land in allen neuen Bundesländern und putzte Klinken.“ Weitere zehn Jahre arbeitete Kornelia Hurttig so, dann wechselte sie 2008 als Angestellte zum Kreisbauernverband.

Berufliche Umbrüche und den Spagat zwischen Kinderversorgung und Job hat Kornelia Hurttig also intensiv erlebt und bringt diese Erfahrungen in ihre Arbeit für die Kreislandfrauen ein. Auch über ihren bevorstehenden Ruhestand hat sie sich längst Gedanken gemacht: „Spätestens Ende des Jahres höre ich auf.“ Es werde kein trauriger Abschied sein: „Ich freue mich sehr darauf. Ich habe vier Enkelkinder. Ich fühle mich gut.“

Von Marion von Imhoff