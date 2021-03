Kosmetiker gegen Friseure: Warum die und nicht wir?

Brandenburg/H

Das Geld ist knapp, die Rechnungen hoch, der Steuerberater teuer – und der eigene Laden ist dicht. Das sind die Probleme, die augenblicklich viele Besitzerinnen von Kosmetikstudios drücken. Zu diesen gehört auch Tina Schünke, der das Kosmetikstudio „Zeitlos“ in der Paulinerstraße in Brandenburg an der Havel gehört.

Sie gönnt es, wie sei sagt, den Kolleginnen in den Friseursalons, die ab dem Montag wieder öffnen durften. Doch sie beklagt die „ungleiche Behandlung.“ Wenn Kosmetiker nicht öffnen dürfen, warum dürfen dann Friseure Haare färben oder Dauerwellen machen, fragt sie.

Die Not ist groß

Tina Schünke ist seit 12 Jahren selbstständig und kann, wie sie erzählt, auf Rücklagen zurückgreifen um ihre Rechnungen zu zahlen. Zudem erhält sie Unterstützung von ihrer Familie. Ein paar Einnahmen stammen von der medizinischen Fußpflege, die sie trotz der Corona-Beschränkungen durchführen darf.

Seit Dezember hat Schünke keine finanzielle Unterstützung vom Staat mehr erhalten, die Dezemberhilfe wurde nie ausgezahlt. Ihr größtes Problem: die zahlreichen undurchsichtigen Anträge dafür. Diese müssen mithilfe eines Steuerberaters gestellt werden, welche viel Geld verlangen.

„Darüber, wie teuer das ist, wird nicht genug gesprochen. Das geht unter“, sagt sie mehrfach. Ein weiteres Problem seien die Überbrückungshilfen. Um diese zu beantragen müsse eine Prognose des Einkommens bis zum Juli 2021 abgegeben werden.

Verluste nicht abschätzbar

„Das ist jedoch schwer einzuschätzen“, erläutert Tina Schünke. Zudem müsste der Betrag dann im Sommer zurückgezahlt werden. Was jedoch schwierig bleibe, da es länger dauern werde die Verluste auszugleichen. Deshalb hat sich die Besitzerin des Kosmetikstudios gegen die Überbrückungshilfen entschieden.

Dass ihr Studio trotz umfangreicher Hygienemaßnahmen nicht öffnen darf, quittiert Tina Schünke mit Schulterzucken: „Wir hatten schon vor der Krise einen besseren Hygienestandard als die Friseursalons!“

In Kosmetikstudios sei es vor Corona Standard gewesen, nach jedem Kunden den Arbeitsplatz zu desinfizieren. Zudem tragen die Kosmetiker jetzt während der Behandlungszeit auch FFP2-Masken und zum Teil auch Gesichtsvisiere. Ein neues System, das die Luft filtert, wurde im „Zeitlos“ installiert.

Skeptisch wegen möglicher Rückzahlung

Eine weitere, von der MAZ befragte Besitzerin eines Kosmetikstudios in Wusterwitz, welche anonym bleiben möchte, kann ebenso nicht nachvollziehen, wieso Friseure öffnen dürfen, sie aber nicht. „Unglaublich finde ich, dass bei Friseuren von Systemrelevanz gesprochen wird. Und bei uns nicht,“ beklagt sie. Sie habe „das Gefühl, meine Arbeit wird nicht wertgeschätzt.

Das tut weh.“ Die Wusterwitzerin hat die November- und Dezemberhilfen beantragt und auch erhalten. Trotzdem seien bei ihr alle Rücklagen und auch das private Geld so gut wie aufgebraucht. „Ich werde die Hilfen auch nur für die anfallenden Fixkosten vom Studio nehmen, weil ich nicht sicher bin, ob nicht doch noch jemand sagt, ich muss es zurückzahlen.“

Leben vom Ersparten

Ohne die Hilfen des Staates wäre sie jetzt bereits bankrott. Privat lebt sie nur noch vom Ersparten. Seit November darf sie nicht mehr arbeiten, nichts mehr verdienen. Auch sie hat ein bestätigtes Hygienekonzept: die Tür ist immer verschlossen, nur ein Kunde darf in den Laden, Masken sind Pflicht und die Termine gibt es nur telefonisch.

Derzeit bleibt den Besitzern von Kosmetiksalons nichts übrig als Lockerungen abzuwarten und zu hoffen. In anderen Bundesländern wie Bayern oder Sachsen-Anhalt sind Nagelstudios sogar bereits geöffnet, es gibt also Hoffnung, dass auch die Kosmetikstudios in Brandenburg ihre Kundinnen und Kunden bald wieder schöner machen dürfen.

Von Julia Kazmierczak