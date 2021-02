Mittelmark

Live und interaktiv – die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark (KVHS) lädt in den nächsten Tagen zu einer kostenlosen Online-Schnupperwoche ein. Vom 9. bis 12. Februar bietet die KVHS zum Kennenlernen und Ausprobieren täglich verschiedene Online-Schnupperkurse an. Die Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich. Von den derzeit rund 80 Online-Angeboten wird die Mehrzahl von Dozierenden aus den eigenen Reihen betreut. Einige stellen nun ihr Angebot vor. Wer danach Lust auf mehr hat, wird im regulären Programm fündig.

Sprachkurse und Yoga

Zur Auswahl stehen am Dienstag, 9.2., „Ciao Bella! - Italienische Sprache und Kultur für Anfänger“, Yoga für Energie und Entspannung sowie „Zeit für mich - Achtsamkeit und Entspannung“. Am Mittwoch gibt es Yoga in der Mittagspause und „Die kleinste Matroschka – Russisch für Anfänger“. Am Donnerstag kann auf eine virtuelle Städtereise gehen bei „New York, Englisch für den Urlaub – Anfängerkurs“. Esfolgt ein Nähgrundkurs, ein Kurs „Italienisch für und durch Kunstgeschichte“ und ein Hatha-Yoga am Abend. Am Freitag sind Interessierte eingeladen zu Yoga und Meditation für die innere Stärkung.

Genaue Zeiten und weitere Informationen sowie die Zugangslinks für die Teilnahme an den Schnupper-Kursen sind unter www.kvhs-pm.de/online-lernen zu finden.

