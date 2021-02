Kleinmachnow

Eine Schnitzeljagd mit vertauschten Rollen um die ganze Welt, ein Theaterbesuch in Hamburg, eine Live-Führung im Museum oder Diskussionen mit US-Amerikanern zur Wahl – Unterricht muss auch während des Corona-Lockdowns nicht langweilig sein, findet Kathrin Heilmann, Pädagogin am Kleinmachnower Weinberg Gymnasium.

Atlasarbeit steht bei den jüngeren Jahrgängen auf dem Programm. Langweilig? Nicht, wenn Heilmann den Spieß einfach umdreht: „Nicht ich stelle die Aufgabe, sondern die Schüler und Schülerinnen geben sie mir.“ Die Pädagogin bekommt dabei Hinweise auf Inselgruppen, Städte oder andere Orte, die sie dann auf Google Earth sucht. „Wir reisen dann gemeinsam von einem Ort zum anderen und die Kinder sind immer sehr stolz, wenn ich draufkomme – aber auch selig, wenn ich komplett daneben liege.“

Hinweise mit Kniffen

Ein paar Regeln müssen dabei allerdings beachtet werden. So gibt Heilmann vor, ob es sich zum Beispiel um eine Inselgruppe, eine Stadt oder eine andere Einheit handelt und wie groß das Koordinatenfeld sein darf. Auch zwei Hinweise müssen gegeben werden, die einem bestimmten Muster folgen sollen. So kann etwa eine charakteristische Zahl verlangt sein, eine Farbe oder etwas landestypisches aus der Geografie.

Was die Schüler dann daraus machen, bleibt ihnen überlassen. So kann es sich etwa bei der Zahl um eine Berghöhe handeln, bei der Farbe um „Gelb“ aus der Landesflagge und beim dritten Merkmal wäre „die kleinste Insel im Atlantik“ ein Hinweis.

Schnitzeljagd um die Welt

So entstand eine Route, wie eine Schnitzeljagd bewegten sich Kathrin Heilmann und die Klasse um die Welt. Teilweise hätten sich die Kinder dabei viel intensiver mit ihren jeweiligen Städten, Ländern oder Inseln beschäftigt, als sie es getan hätten, wenn sie das gleiche Thema als Aufgabe bekommen hätten, sagt Heilmann, weil sie möglichst knifflige Hinweise finden wollten.

Sie wollen es selbst versuchen?

Hier sind zwei Beispiele, die Lösungen finden Sie am Ende des Textes:

Ort 1: 19° N, 155° W; Hinweise: 5; Essen;

Ort 2: 31° N, 121° O; Hinweise: James Bond; Flaschenöffner;

„Wie war Urlaub früher?“

Doch die Lehrerin hatte noch mehr Ideen auf Lager: Sie ließ ihre Schüler und Schülerinnen Interviews führen, etwa, wenn sie mit Oma und Opa telefonierten. So gab sie die Aufgabe, herauszufinden, wie Urlaub früher ablief: Eltern, Großeltern und, sofern möglich, Urgroßeltern schilderten, wohin und wie lange sie unterwegs waren „Die Kinder waren vor allem darüber verwundert, dass nur ein oder zwei Mal auf Urlaub gefahren wurde, aber dafür so lange und meist immer an den gleichen Ort“, erzählt sie von den Erkenntnissen ihrer Klassen.

Die älteren Klassen könne man etwa auch unproblematisch das Thema des 9. Novembers erfragen lassen, hat sie noch mehr Ideen. „Da ergibt sich dann die starke Durchmischung der Sozialisierung. Hier gibt es nicht nur Zugezogene – und die Kinder erfahren, wie unterschiedlich Geschichte betrachtet werden kann.“

Deutschland-Quiz am Telefon

Als optionales Angebot macht Heilmann außerdem wöchentliche Telefon-Quizze, wenn sich die Klasse gerade mit Deutschland beschäftigt. Dabei hat sie beobachtet: „Viele müssen sich erst einmal überwinden, bei einem Lehrer anzurufen.“ Dann geht es aber um Fragen wie: Welches Autokennzeichen oder welchen Fußballklub findet man in welchem Bundesland? Welche berühmten Bauwerke stehen in welchen Landeshauptstädten? Und obwohl das Angebot fakultativ ist, machen mindestens zwei Drittel ihrer Schüler und Schülerinnen mit, sagt Heilmann.

Geplant hat sie auch, Fachkräfte in eine Videokonferenz zu holen, wie sie es zumindest über Telefon schon zur US-Wahl gemacht hat. Hier konnten Schüler der 11. und 12. Klassen mit US-Bürgern, die in Berlin leben, über amerikanische Politik diskutieren.

Virtuelle Führungen und Theateraufführungen

Nicht telefonisch, sondern im Internet finden dagegen virtuelle Führungen statt, die sie für ihre Klassen bucht, etwa im Deutschen Historischen Museum. Hier werden die Teilnehmer live abgeholt, persönlich begrüßt und durch die Ausstellung geführt, Fragen, die über einen Chat gestellt werden können, werden direkt beantwortet. Selbst bereitet sie gerade eine Führung durch das Alte Dorf in Kleinmachnow vor.

Und Streaming-Dienste von Theatern hat Heilmann ebenfalls schon genutzt. So haben ihre Schüler während des Lockdowns etwa „Romeo und Julia“ in Hamburg oder „Der Menschenfreund“ am Deutschen Theater gesehen.

Von Konstanze Kobel-Höller