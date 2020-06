Mittelmark

Der Kreisbauernverband Potsdam-Mittelmark hat eine erste Ernteprognose für 2020 gegeben. „Ganz schlecht sieht es nicht aus“, sagt Geschäftsführerin Silvia Wernitz. Nach zwei Dürrejahren stehe das Getreide derzeit sehr viel besser da im Vergleich. „Ich rechne, dass es etwa 80 bis 90 Prozent des langjährigen Durchschnitts an Ernte geben wird“, so Wernitz. Sie geht damit von einer deutlich besseren Ernte als in den Vorjahren, aber auch nicht von herausragend guten aus. In den Dürrejahren lag diese Zahl bei 60 bis 70 Prozent. Der Kreisbauernverband erwartet den Erntebeginn auf den Feldern um den 10. Juli herum.

Es habe zwar sehr viel mehr Niederschlag gegeben in diesem Jahr. Doch der sei regional sehr unterschiedlich gefallen. Voriges Wochenende kamen 60 Liter pro Quadratmeter rund um Golzow zusammen, in der Region um Potsdam nur etwa 13 Liter.

Erste Heuernte bestens

Silvia Wernitz, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark. Quelle: Marion von Imhoff

Die Heuernte ist anders, als in den Jahren zuvor, ebenfalls besser. „Der erste Schnitt jetzt war sehr gut“, urteilt die Verbandsgeschäftsführerin. Die Heuernte werde in diesem Jahr wohl sehr gut.

Elard von Gottberg, Vorstandsvorsitzender der Fiener Agrargenossenschaft Ziesar, sieht es ähnlich: „Wenn man es mit den beiden vergangenen Jahren vergleicht, sieht es gut aus.“ Doch der April sei insgesamt zu trocken gewesen. Auch auf dem Land der Agrargenossenschaft mit 2200 Hektar Land habe sich die Niederschlagsmenge sehr unterschiedlich verteilt.

April und Mai zu trocken

Im April fielen neun Liter pro Quadratmeter, im Mai fast 33 Liter und im Juni 65 Liter, davon allein 50 Liter an dem Starkregen-Wochenende. Die April –und Maimenge seien zu wenig gewesen.

„Uns rettet, dass es nicht eine solche Hitze und Sonnenbestrahlung gibt wie in den beiden Dürresommern“, so von Gottberg. „Da hatten wir in diesen Wochen schon 30 bis 35 Grad, glücklicherweise haben wir solch hohe Temperaturen derzeit nicht.“

Der Mais stehe gut, aber in einigen Getreidefeldern gebe es schon weiße Flecken in den Pflanzen. „Da ist der Regen jetzt zu spät gekommen“, so der Vorstandsvorsitzende der Fiener Agrargenossenschaft Ziesar. „Ich wage noch keine Prognose abzugeben, aber es ist besser als in den beiden Jahren zuvor.“

