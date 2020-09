Brandenburg

Die Landfrauen von Potsdam-Mittelmark, immerhin durchschnittlich über 60 Jahre alt, haben ein Youtube-Video gedreht. An drei Drehorten trafen sich die Mitglieder des Vereins vorige Woche und drehten Passagen für den Clip. Mit Musik unterlegt, zeigt der dreiminütige Streifen, was die Landfrauen antreibt und bewegt. Eines eint sie, „die Liebe zum ländlichen Raum“, sagt Vereinsvorsitzende Petra Müller aus Reckahn. So können auch Städterinnen Mitglied werden, denn weitere sind willkommen. Genauso wie Männer, denn auch 20 Vertreter des starken Geschlechts engagieren sich im Verein. Der zählt mittlerweile 300 Mitglieder und ist der größte im Landesverband.

Anzeige

Zu sehen ist Film auf dem Fläming-Kanal bei Youtube. Gedreht hat ihn der Wiesenburger Kulturverein Mal’s Scheune. Finanziert wird der flotte Streifen mit EU-Fördergeld. Die Landesarbeitsgemeinschaft Politische und kulturelle Bildung in Brandenburg hat die Mittel bewilligt. Die Landfrauen hatten sich beworben, einen solchen professionellen Clip drehen zu können. Entschieden hat es der Vorstand der Lokalen Aktionsgruppe Fläming-Havel. Auch andere Vereine stellen sich dort vor.

Weitere MAZ+ Artikel

Ländliche Interessen vertreten

Die Landfrauen sehen sich als Interessenvertretung für Menschen im ländlichen Raum. „Wir sind konfessionell und parteipolitisch nicht gebunden, aber nicht unpolitisch“, sagt Landfrauen-Geschäftsführerin Kornelia Hurttig. Sie setzen sich für schnelles Internet genauso ein wie für bessere Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr. „Und wir sind klar gegen Rechts“, betont Hurttig.

Die Landfrauen Nicole Tall und Sylvia Hermann (r.) in der Begegnungsküche des Vereins in Ragösen. Quelle: Marion von Imhoff

Mehr als ein Dutzend Landfrauen war den Dreharbeiten beteiligt. Neben Petra Müller und Kornelia Hurttig haben sich unter anderem Sylvia Herrmann, Monika Schadly, Margot Krause und Anita Dichte für den Film engagiert. Letztere hatte die Aufgabe, die mittlerweile fünf Bücherzellen der Landfrauen zu präsentieren. Einen halben Tag lang dauerten die Dreharbeiten, der Film ist gespickt auch von Fotos aus dem Vereinsleben.

Panne bei Dreharbeiten

Selbst über eine Panne konnten die Landfrauen lachen. „Der Wind in Golzow war so stark, dass man nicht viel hören konnte“, berichtet Kornelia Hurttig. So sieht der Zuschauer dann Petra Müller auf der windgeschützten Terrasse einer Landfrau vor blühenden Geranien. Da war der Tontechniker zufrieden.

Die Kreislandfrauen von Potsdam-Mittelmark auf dem Deutschen Landfrauentag 2018 in Ludwigshafen. Quelle: privat

„Die Resonanz ist super“, sagt die Landfrauen-Geschäftsführerin. Immerhin 300 Mal wurde der Film bis Freitagnachmittag geklickt. Da ist sicher noch Luft nach oben. Flott, modern und jugendlich kommen die Mittelmärkerinnen rüber. Sie zeigen, was sie können. Wunderschöne Erntekronen binden, Internetkurse anbieten, Geselligkeit und Gemeinschaft feiern. Und natürlich Kochen, Backen und Rezepte austauschen.

Skuddenhof-Eigentümerin Katja Behling, Landfrau aus Weseram, sagt es so: „Die Landfrauen stehen für die Traditionspflege im ländlichen Raum. Wir wollen jedoch nicht reduziert werden auf Brauchtum, Kochen und Backen, aber das gehört dazu und es macht wirklich Spaß.“ Zu sehen sind dabei die Frauen, wie sie Getreide für die Erntekrone sortieren. Überhaupt geizt der Film nicht an wunderbaren Bildern auch der Landschaft in Mittelmark.

Von Marion von Imhoff