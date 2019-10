Kreistag macht den Weg für mehr Busverbindungen frei

Bad Belzig

Der Kreistag hat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend den Weg für mehr Busverbindungen für die Region zwischen Brandenburg, Bad Belzig, Treuenbrietzen, Brück, Kloster Lehnin und Groß Kreutz ( Havel) freigemacht. Dafür wird Potsdam-Mittelmark ab 2020 jährlich 287 000 Euro zusätzlich zur Verfügung stellen.

Deutlich mehr Kilometer

Das von den nur 33 anwesenden Abgeordneten einstimmig zur Kenntnis genommene Konzept betrifft ausschließlich die Bediengebiete der privaten Verkehrsunternehmen Wetzel ( Cammer), Behrendt ( Lehnin) und Lange ( Görzke). Durch den finanziellen Mehraufwand des Landkreises werden die Firmen in die Lage versetzt über 260 000 Fahrplankilometer zusätzlich zu erbringen.

Es wird länger gefahren

Zu den wichtigen Neuerungen ab dem 1. Januar zählen unter anderem die Ausweitung des Betriebszeitraums bis mindestens 18 beziehungsweise 19 Uhr. Es wird mehr Fahrten an den Wochenenden geben. Die Firma Behrendt verbessert die Anbindung des Firmenstandortes „Fruchtexpress“ in Groß Kreutz ( Havel). Für neue Verbindungen von Golzow über Cammer nach Brück sorgt die Firma Wetzel.

Freude beim Tourismusverein

So verkehren fünf Fahrtenpaare der Firma Wetzel zwischen Golzow und dem Spargelhof in Klaistow über Cammer, Brück, Borkheide und Borkwalde sowie vier Fahrtenpaare zwischen Treuenbrietzen und Brück an den Wochenenden. Zum ersten Mal seit über 30 Jahren verkehren an den Wochenenden Busse im gesamten Amt Brück.

„Das ist eine tolle Nachricht. Jetzt kann man unsere Museen und Sehenswürdigkeiten aktiv bewerben, denn jetzt erreichen sie Besucher auch an den Wochenenden“, sagte der Vorsitzende des Tourismusvereins Zauche-Fläming, Andreas Koska, der MAZ.

Ziesar ist abgehängt

Kritik kam vom Kreistagsabgeordneten Manfred Geserick ( SPD) aus Ziesar. „Unsere Stadt ist an den Wochenenden abgehängt. Verbindungen von Bad Belzig enden in Görzke. Auch Ziesar muss bei Verbesserungen berücksichtigt werden.“ Vize-Landrat Christian Stein ( CDU) verwies darauf, dass sich das Bediengebiet Ziesar im Linienbereich des kreiseigenen Verkehrsunternehmens Regiobus Potsdam Mittelmark befindet, für das ein gesondertes Konzept in Arbeit ist.

Online-Petition läuft

Auch in den Kloster Lehniner Ortsteilen Krahne und Reckahn sind die Bürger unzufrieden. So läuft eine Online-Petition für eine bessere Taktung in den Schulferien und an den Wochenenden in Richtung Golzow.Auch diese Linien fallen in die Verantwortung von RegioBus Potsdam Mittelmark.

Für mehr Busse zwischen Görzke und Bad Belzig sorgt die Firma Lange. Außerdem wird erstmals für eine Anbindung Klein Briesens nach Ragösen mit Anschluss an den PlusBus und den Schulstandort Kloster Lehnin gesorgt.

Erntegruß an die Landwirte

Die Oktober-Kreistagssitzung am Donnerstag begann traditionell mit der Verabschiedung des Erntegrußes der Abgeordneten an die Landwirte in Potsdam-Mittelmark. Silvia Wernitz und Cornelia Hurttig vom Kreislandfrauenverband übergaben anschließend an Vize-Landrat Christian Stein und Versammlungsleiter Michael Klenke eine Fotocollage über das Erntejahr 2019.

Von Frank Bürstenbinder