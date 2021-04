Kreistag live im Internet? Warum es immer noch keine Übertragung in Potsdam-Mittelmark gibt

Bad Belzig

Eine Übertragung der Sitzungen des Kreistages von Potsdam-Mittelmark im Internet wird es in absehbarer Zeit wohl nicht geben. Die Mehrheit der Mitglieder des Gremiums sind offenbar dagegen. Zu groß sind die Vorbehalte gegen das Streamen der Debatten.

Die Linken und die Piraten haben mit ihrem gemeinsam eingereichten Antrag offenbar kein Glück. Wegen der zu erwartenden Ablehnung des Beschlussvorschlages haben sie am Donnerstagabend jedenfalls aufeine Abstimmung im Kreisausschuss verzichtet. Man werde den Antrag noch einmal überarbeiten, erklärte Kathrin Menz (Die Linke) in der öffentlichen Videokonferenz.

Kathrin Menz. Quelle: privat

„Bitte signalisieren Sie uns, wo wir noch etwas abstimmen können“, sagte sie. Der Antrag solle dann in die nächste Sitzung des Kreistages zur Abstimmung eingebracht werden. Dieser tagt am 29. April. Eine Zustimmung gilt als äußerst unwahrscheinlich. Kathrin Menz ist die Chefin der Fraktion Die Linke/Piraten.

Dabei hatten die Linken und die Piraten den am Donnerstagabend im Kreisausschuss auf der Tagesordnung stehenden Antrag gerade erst überarbeitet. Denn die Mitglieder des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Verkehr hatten am Dienstag dieser Woche die Empfehlung des Papiers an den Kreistag mehrheitlich abgelehnt. Neben datenschutzrechtlichen Gründen geht es dabei auch um Geld. Zwischen 18.000 und 30.000 Euro sollen laut Vorlage die Live-Übertragungen der Kreistagssitzungen im Internet kosten.

Der Antrag sieht vor, die Aufzeichnungen der Kreistagssitzungen nach sechs Monaten zu löschen.

CDU sieht Aufzeichnungen skeptisch

Die 24-köpfige CDU-Fraktion wird am 29. April aller Wahrscheinlichkeit nach gegen den Antrag stimmen. „Die CDU-Fraktion hat noch große Vorbehalte“, erklärte deren stellvertretender Vorsitzender Ottheiner Kleinerüschkamp im Ordnungsausschuss.

Die Bündnisgrünen mit ihren 15 Stimmen sind ebenfalls nicht fürs Streamen. „Die Fraktion wird sich bei der Abstimmung enthalten“, kündigte Mitglied Georg Hartmann an. „Wir haben ein Problem mit Aufzeichnungen.“ Der Kreistag hat insgesamt 57 Mitglieder.

Kritik an vielen Anträgen

Heftige Kritik an dem langen Hin und Her um den Antrag fürs Streamen übte Roland Büchner, Vorsitzender der Fraktion BVB Freie Wähler-FBB. „Von Euch kommt ja jeden Tag etwas Neues“, sagte er am Donnerstagabend im Kreisausschuss. Seine Fraktion lehne das Ansinnen ab, hatte er bereits am Dienstag im Ordnungsausschuss gesagt. „Wir sehen ja, dass die Technik nicht funktioniert, soviel zum Thema“, so Büchner im Hinblick auf die katastrophale Übertragungsqualität der Ausschusssitzung per Videokonferenz.

Antrag schon einmal gescheitert

Claudia Eller-Funke, die stellvertretende Chefin der SPD-Fraktion, schlug am Dienstag im Ordnungsausschuss einen Kompromiss vor und plädierte dafür, den Kreistag in besonderen Fällen als eine Videokonferenz zu übertragen. Der Vorschlag fand ebenfalls keine Mehrheit.

Die Linken und die Piraten waren mit ihrem Antrag auf eine Live-Übertragung der Kreistagssitzungen im Internet schon einmal im vorigen Jahr gescheitert. Am 24. September hatte der Kreistag einen ähnlichen Antrag abgelehnt. Die Abstimmung war allerdings ganz knapp mit 20 zu 20 Stimmen verlaufen. Neun vornehmlich zur SPD-Fraktion gehörende Politiker hatten sich enthalten, darunter auch Landrat Wolfgang Blasig (SPD).

Von Hermann M. Schröder