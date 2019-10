Grünen-Abgeordnete: Beregnungsverbot schafft Ungleichheit

Mittelmark

Trotz der Niederschläge in den vergangenen Tagen bleibt der Landkreis bei seinem Verbot der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern zu Bewässerungszwecken. Die Ende August in Kraft getretene Allgemeinverfügung bleibt noch bis zum 30. Oktober in Kraft. Für die Überwachung des Verbots ist die untere Wasserbehörde zuständig. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer empfindlichen Geldbuße von bis zu 50 000 Euro rechnen.

Folge war Proteststurm

Die Allgemeinverfügung hatte bekanntlich zu einem Proteststurm insbesondere bei den Obstbauern rund um Werder ( Havel) geführt, weil diese Wasser aus dem Glindower See zur Beregnung ihrer Plantagen brauchen. Die Stadt hatte sogar dieAussetzung der Allgemeinverfügung beantragt.

Doch die ganze Aufregung war unnötig. Denn die Kreisverwaltung ist für wasserrechtliche Größenordnungen ab einer bestimmten Menge gar nicht zuständig, kann sie also gar nicht aufheben. Das wird in einer schriftlichen Antwort des Fachdienstes Umwelt an die Kreistagsabgeordnete Elke Seidel ( Bündnis 90/ Die Grünen) deutlich.

Obere Wasserbehörde zuständig

Seidel stellte nämlich sinngemäß die Frage, ob die Umweltbehörde die Allgemeinverfügung nicht hätte eindeutiger formulieren können, wo doch klar gewesen sei, dass ab einer mittleren täglichen Entnahmemenge von mehr als 5000 Kubikmeter die beim Landesumweltamt angesiedelte oberere Wasserbehörde zuständig sei. So dürfen zum Beispiel laut einer wasserrechtlichen Nutzungsgenehmigung von 1988 täglich rund 11 700 Kubikmeter aus dem Glindower See zur Beregnung entnommen werden.

Ungleiche Behandlung

In einer Antwort stellte Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) lediglich fest, dass die Allgemeinverfügung nicht aufgehoben wurde, sondern dass diese die besagten Wasserentnahmen nicht berühren würde. Für die Grünen-Abgeordnete Seidel eine fragwürdige Zuständigkeitskonstellation. „Die Dürre macht doch nicht vor oberen oder unteren Wasserbehörden halt. Wenn die einen bewässern dürfen, andere aber nicht, ist das in meinen Augen eine Ungleichbehandlung“, sagte Seidel der MAZ.

