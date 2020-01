Potsdam-Mittelmark

Die CDU-Fraktion im Kreistag Potsdam-Mittelmark hat Zuwachs bekommen. Der fraktionslose Abgeordnete Wolfgard Preuß ist in der Fraktionssitzung am Montag der Fraktion beigetreten. Damit wächst die Gruppe der CDU-Vertreter auf 13 Mitglieder im insgesamt 56-köpfigen Kreistag.

Der 71-jährige Landwirt gehörte nach der Kreistagswahl der Fraktion BVB Freie Wähler-FBB an und saß seit einigen Wochen als fraktionsloser Abgeordneter im Kreistag. Künftig will er sich verstärkt um das Bild der Landwirte und der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit kümmern. „Mir geht es insbesondere um die Entwicklung im ländlichen Raum. Gerade abseits der großen Kommunen wie Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf leben Menschen und wir müssen drauf achten, das wir die Menschen, die dort leben, nicht abhängen.“

Die CDU-Kreisvorsitzende Saskia Ludwig erklärt: „Ich begrüße unser neues Mitglied Wolfgard Preuß sehr herzlich an Bord unserer Kreistagsfraktion. Mit ihm können wir unsere politische Schlagkraft weiter ausbauen und die nächsten Projekte angehen. So wollen wir den Glasfaserausbau im gesamten Landkreis mit dem Graue-Flecken-Programm des Bundes beschleunigen und Maßnahmen zum Angebot digitaler Verwaltungsleistungen intensivieren.“

