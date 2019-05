Mittelmark

Die ersten vorläufigen Zwischenergebnisse für die Kreistag Potsdam-Mittelmark laufen im Wahlkreis vier auf, also für die Region um Brandenburg an der Havel. Ausgezählt sind bisher 34 von 63 Stimmbezirken (Stand 21.48 Uhr). Danach liegt nun die CDU mit knapp 23 Prozent vorn, gefolgt von der SPD mit 18,83 Prozent. Drittstärkste Kraft danach ist derzeit mit 16 Prozent die AfD. Die Linken stehen nach jetzigem Auszählungsstand bei rund 11 Prozent. Bündnis 90/ Die Grünen liegen bei 8,26 Prozent und Freie Bürger und Bauern bei 7,45 Prozent. Die Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegung/ Freie Wähler ( BVB/ Freie Wähler) hat bisher knapp 6 Prozent erhalten und die FDP knapp 3 Prozent.

Um 22.20 Uhr teilte Andrea Metzler, Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark, mit, dass es noch bis etwa Mitternacht dauern wird, bis annähernd die Kreistagswahl im gesamten Landkreis ausgezählt ist. So sind derzeit im bevölkerungsreichen Wahlkreis 1 mit Stahnsdorf, Kleinmachnow und Teltow erst sieben von 41 Stimmbezirken ausgezählt. Nach jetzigem vorläufigen Zwischenergebnis hat die CDU im Kreistag zwölf Sitze, die SPD elf und die Grünen acht. Die AdD hat danach sieben und die Linke sieben Sitze. Die Freien Bürger und Bauern und die FDP sind nach derzeitigem Auszählungsstand mit je drei Sitzen vertreten und die BVB/ Freie Wähler mit vier Sitzen. Die Interessengemschaft Havel hat einen Sitz, ebenso wie die Parteipiraten. „Die NPD wird wohl keinen Sitz erringen“, so Metzler.

Das vorläufige Endergebnis wird dazu beispielsweise im Amt Wusterwitz erst „in Stunden“ erwartet, so Amtsdirektorin Ramona Mayer. Auch in den anderen Kommunen laufen die Auszählungen auf vollen Touren und dauern noch bis in die Nacht hinein.

In Kloster Lehnin sind derzeit 15 von 18 Stimmbezirken ausgezählt. Danach führt dort die SPD mit 24,1 Prozent. Die CDU steht derzeit mit Stand 21.54 Uhr bei 21,4 Prozent. Die AfD liegt bei 16,3 Prozent. Die Freien Bürger und Bauern haben nach jetzigem Auszählungsstand 10,2 Prozent der Wählerstimmen auf sich beziehen können. Die Linke liegt bei 10,6 Prozent und Bündnis 90/ Die Grünen bei 7,5 Prozent.

In der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) sind für den Kreistag bishersieben von neun Stimmbezirken ausgezählt. Danach führt dort derzeit die CDU als stärkste Kraft mit 31,3 Prozent. Die AfD liegt bei 12,6 Prozent, die SPD bei 12,3 Prozent. Die Grünen haben 8,3 Prozent errungen, die Linke hat 9,6 Prozent nach dem derzeitigen Stand. Die Interessengemeinschaft Havel liegt bei 17,1 Prozent und ist nach dem vorläufigen Zwischenergebnis nach der CDU derzeit zweitstärkste Kraft.

(Aktualisierung folgt fortwährend).

Von Marion von Imhoff