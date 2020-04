Kreisumlage: Landrat warnt vor Prozente-Diskussion

Mittelmark

Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) hat die Forderung der CDU-Kreistagsfraktion nach einer Senkung der Kreisumlage wegen der Corona-Krise abschlägig beurteilt. „Dieser Ruf kommt zur Unzeit. Als Vorsitzender des Landkreistages bin ich bereits gemeinsam mit dem Städte- und Gemeindebund im Gespräch mit dem Land, um finanzielle Unterstützung für die Kommunen zu organisieren. Diese könnte in einer Soforthilfe oder einer Entlastung über das Finanzausgleichsgesetz bestehen. Wer jetzt mit unausgegorene Forderungen den Kreishaushalt gefährdet, handelt kontraproduktiv“, sagte Blasig am Donnerstag im Gespräch mit der MAZ.

Warnung vor Prozente-Diskussion

CDU-Fraktionschef Martin Szymczak hatte in dieser Woche den Landrat aufgefordert, die Kreisumlage als Teil eines finanziellen Schutzschirms um zwei auf 39,5 Prozent zu senken. Szymczak verwies dabei auf die zu erwartenden Einbrüche bei den Steuereinnahmen. Dagegen erinnert der Landrat an das Zustandekommen des Finanzstroms an den Kreis: „Wenn sich die Einnahmegrundlagen für die Kommunen verringern, ist auch weniger Kreisumlage fällig.“ Gegenüber der MAZ warnte Blasig vor einer Prozente-Diskussion. Auch der Landkreis habe krisenbedingte Mehrausgaben zu stemmen. So rechne er unter anderem fest mit zusätzlichen Aufwendungen in der Betreuung von Arbeitslosengeld-II-Empfänger. Auch seien in diesem Jahr keine Ausschüttungen der Sparkasse zu erwarten.

Anzeige

Kritik zurückgewiesen

Die von CDU-Fraktionschef Szymzcak geäußerte Kritik am Kreis im Umgang mit privaten Näherinnen von Mund-Nasen-Masken wies der Landrat am Donnerstag ebenfalls zurück. „Ich hatte die Öffentlichkeit um Spenden gebeten, nicht um eine Produktionskette. Würden wir für das Material Geld bezahlen, würde sich die Aktion im kommerziellen Bereich mit allen steuerlichen Folgen für die Näherinnen bewegen. Das kann niemand wollen“, so der Verwaltungschef.

Weitere MAZ+ Artikel

Von Frank Bürstenbinder