Rund sechs Wochen nach den ersten drei Corona-Infektionen in den Gemeinden Seddiner See und Michendorf hat sich die Zahl der nachweislichen Ansteckungen in Potsdam-Mittelmark auf insgesamt 375 Personen erhöht, was einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von 0,17 Prozent entspricht. Seit Sonntag sind zwölf Menschen dazugekommen. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen.

Alle Kommunen betroffen

Betroffen sind mittlerweile alle kreisangehörigen Kommunen, wenn auch in höchst unterschiedlicher Verteilung. Die meisten Fälle gibt es mit 103 in Werder ( Havel). In Wiesenburg und im Amt Ziesar bewegt sich die Zahl der laborbestätigten Infektion mit je zwei Personen unverändert auf sehr niedrigem Niveau.

Drei Patienten werden beatmet

Um zwei Fälle erhöht hat sich binnen 24 Stunden die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorbenen Mittelmärker. Insgesamt fanden nun 21 Menschen den Tod. Allein elf Opfer stammen aus Werder ( Havel). In stationärer Behandlung befinden 78 (+5) Patienten. Drei Menschen müssen beatmet werden. Etwas verringert hat sich die Zahl jener Menschen, die vom Gesundheitsamt unter häuslicher Quarantäne gestellt wurden. Das sind aktuell 152 (-10). Es gibt jetzt 1777 Verdachtsfälle. 46 Mittelmärker gelten als genesen.

Von Frank Bürstenbinder