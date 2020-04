Mittelmark

Binnen 24 Stunden hat sich die Zahl der verstorbenen Mittelmärker, die sich mit dem Corona-Virus infiziert hatten, um zwei auf 14 erhöht. Von den Toten stammen jetzt sechs aus Werder ( Havel), je zwei aus Beelitz und Bad Belzig sowie je einer aus Kloster Lehnin, Kleinmachnow, dem Amt Brück und dem Amt Niemegk. Details über Alter, Geschlecht und mögliche Vorerkrankungen der aktuellen Sterbefälle teilte der Krisenstab der Kreisverwaltung am Mittwoch auch auf Nachfrage nicht mit.

Immer mehr Verdachtsfälle

Aktuell befinden sich 135 (+17) Personen in angeordneter häuslicher Quarantäne. Die Zahl der Verdachtsfälle ist weiter angestiegen und beträgt 1425 (+41) Personen, davon wurden 231 (+16) negativ getestet und die restlichen befinden sich noch in der Abklärung. In Werder ( Havel) ist die Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit besonders schlimm. Es gibt in der Stadt aktuell 77 laborbestätigte Fälle, darunter in zwei Seniorenpflegeheimen.

Anzeige

Keine Entspannung

Insgesamt wurden am Mittwoch 304 nachgewiesene Corona-Infektionen in Potsdam-Mittelmark gemeldet. Das sind 14 Personen mehr, als noch am Vortag. Von einer Entspannung der Lage kann angesichts dieser Entwicklung keine Rede sein. Die Zahl der Menschen, die in Krankenhäusern außerhalb des Landkreises betreut werden müssen, hat sich auf 63 (+2) erhöht. Nach Angaben des Krisenstabes gelten 26 Mittelmärker als genesen.

Weitere MAZ+ Artikel

Landrat bittet um Amtshilfe

Der Landrat hat die Bürgermeister und Amtsdirektoren förmlich um Amtshilfe bei der Kontrolle von Verstößen gegen die Eindämmungsverordnung gebeten. Von Karfreitag bis Ostermontag hat der Landkreis selbst auch die Einhaltung der Eindämmungsverordnung mit drei Teams kontrolliert. Über Ostern gab es insgesamt 160 Ansprachen durch die sechs Mitarbeiter. Der Landkreis erhielt die Information, dass bei der Polizei zwei Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Eindämmungsverordnung vorliegen (Grillparty und Eröffnung der Spargelernte). Der Landkreis wird diesen beiden Fällen unverzüglich nachgehen und jeweils eine Anhörung veranlassen.

Von Frank Bürstenbinder