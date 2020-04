Mittelmark

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind inzwischen 352 Menschen erkrankt. Das sind noch einmal zwölf mehr als am Freitag, wie der Krisenstab der Kreisverwaltung am Samstagnachmittag mitgeteilt hat.

Weiterhin sind die meisten Fälle, nämlich 91, in Werder/ Havel sowie in Kleinmachnow, Teltow, Stahnsdorf, Michendorf, Schwielowsee, Nuthetal und Kloster Lehnin zu verzeichnen. 78 der infizierten Personen werden bisher stationär (außerhalb von Potsdam-Mittelmark) betreut, sieben mehr als am Freitag.

Rückgang: 175 Menschen in Quarantäne

Die Zahl der Verstorbenen im Landkreis erhöhte sich von 15 auf 16. Der Erkrankung sind sieben Menschen aus Werder/ Havel erlegen, zwei aus Beelitz und zwei aus Bad Belzig und jeweils einer aus Kloster Lehnin, Kleinmachnow, aus dem Amt Brück/Mark, dem Amt Niemegk und der Gemeinde Groß Kreutz/ Havel.

Aktuell befinden sich 175 Frauen und Männer in (angeordneter) häuslicher Quarantäne, acht weniger als am Vortag. Die Zahl der Verdachtsfälle ist weiter gestiegen und beträgt 1711. Am Freitag waren es 1684, von denen 266 (256 am Vortag) negativ getestet wurden. Die übrigen befinden sich noch in der Abklärung.

Die hohen Fallzahlen in Werder/ Havel haben auch damit zu tun, dass die Stadt frühzeitig und sehr konsequent gemeinsam mit den niedergelassenen Ärzten gleich zu Beginn der Corona-Krise eine Anlaufstelle für Atemwegserkrankte mit Abstrichstelle organisiert hat, die sehr stark auch von außerhalb frequentiert wird.

Corona-Fall im Flüchtlingsheim Stahnsdorf

Dadurch seien viele Fälle frühzeitig erkannt worden, die sonst unentdeckt geblieben wären. Das hat den Angaben nach zur Folge, dass die Fallzahlen in Werder/ Havel höher sind als in anderen Kommunen.

In der Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen in der Ruhlsdorfer Straße in Stahnsdorf ist ein Fall von Corona aufgetreten. Der Erkrankte wurde umgehend separiert und ebenso bisherige Mitbewohner.

Der Landkreis hat für diesen Fall schon im Vorfeld organisiert, dass in Teltow in der Potsdamer Straße 5 an Covid erkrankte Asylbewerber getrennt untergebracht werden können. Ein Lieferservice für Dinge des täglichen Bedarfs wurde dort organisiert und der Wachschutz verstärkt.

Klinikum Brandenburg koordiniert

Das Städtische Klinikum Brandenburg hat die koordinierende Rolle für die Region Havelland-Fläming übernommen. Grund ist die Situation im Ernst von Bergmann Klinikum Potsdam und im St. Josefs Krankenhaus in Potsdam.

Alle anderen akuten Notfälle werden jedoch versorgt und nicht abgewiesen. Dem Netzwerk gehören alle in dem Bereich ansässigen Kliniken an, um sich kollegial und ressourcenorientiert abzustimmen.

