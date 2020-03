Kitas, Sprechstunden, Veranstaltungen – das bringt die neue Corona-Woche

Mittelmark

Mit der neuen Woche wird es auch in den Kommunen rund um die Stadt Brandenburg nachhaltige Einschränkungen im öffentlichen Leben geben. Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen zur Umsetzung der von der Landesregierung beschlossenen Einstellung der regulären Kinderbetreuung und der Aufhebung der Schulpflicht ab kommenden Mittwoch.

„Wir werden eine erste Elterninformation am Montag bei der Öffnung der Kitas geben und konkrete Notbetreuungsangebote bis Montagmittag festlegen“, kündigte Beetzsee-Amtsdirektor Guido Müller gegenüber der MAZ an. Welche sogenannten Schwerpunktkitas ab Mittwoch noch geöffnet sind, sollen die Eltern dann beim Abholen ihrer Kinder erfahren. Die Kommunen im Amt Beetzsee betreiben Kitas in Brielow, Radewege, Päwesin, Fohrde und Pritzerbe. Ein freier Träger unterhält die Kita in Weseram.

Nur bestimmte Elterngruppen

Auch in der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) mit ihren sechs kommunalen Kitas wird es ab Mittwoch nur noch eine Notbetreuung von Mädchen und Jungen geben. Dazu kommt eine Tageseinrichtung der Evangelischen Kirche in Groß Kreutz. Welche Einrichtungen Kinder von Eltern aufnehmen, die in Bereichen der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeiten, ist noch unklar. Dazu zählen unter anderem das Gesundheitswesen, Versorgung, Justiz, Feuerwehr, Verwaltung und Feuerwehr.

Krisenstäbe beraten

„In welcher Kita die Notbetreuung durchgeführt wird, kann erst entschieden werden, wenn feststeht, wie viele Kinder zu betreuen sind. Diese Zahl wollen wir bis Montagabend ermitteln, um am Dienstag entsprechende Informationen an die Eltern weiterzugeben“, teilte Bürgermeister Reth Kalsow in einer Presseinformation mit. Ein Krisenstab unter Vorsitz des Bürgermeisters arbeitet bereits mit Hochdruck an der organisatorischen Vorbereitung für die Notbetreuung. Kalsow hat alle Einwohner zu „Ruhe und Besonnenheit“ aufgerufen.

Auch die Gemeinde Kloster Lehnin und das Amt Wusterwitz informieren auf ihren Internetseiten über die am Mittwoch in Kraft tretenden Einschränkungen in der Kinderbetreuung. Kloster Lehnin ist Träger von sechs Kitas, dazu kommt eine Einrichtung der Evangelischen Kirche. Betroffen von den Kita-Schließungen sind allein in dieser Gemeinde rund 400 Kinder. „Wir bitten alle Einwohner um Verständnis, da diese Maßnahmen zu erheblichen Einschränkungen im Alltag führen werden“, so Bürgermeister Uwe Brückner. Im Amt Wusterwitz gibt es Kitas in Wusterwitz und Bensdorf. Die Einschränkungen in der Kinderbetreuung sollen vorerst bis zum Ende der Osterferien gelten. Das wäre der 19. April.

Schulpflicht ausgesetzt

Um die weitere Verbreitung des Corona-Virus zu verzögern und Infektionsketten zu unterbrechen, gibt es ab Mittwoch in den Schulen keinen regulären Unterricht mehr. Die Schulpflicht ist aufgehoben. Der Schulbesuch ist aber weiter möglich, im Busverkehr soll es kreisweit keine Einschränkungen geben. Kommunen und Schulleitungen müssen zum Wochenbeginn darüber beraten, wie der Aufenthalt von Schülern in der nächsten Zeit gestaltet wird.

Keine Veranstaltungen

Mit voller Wucht werden Veranstalter aller Art auch im Brandenburger Umland von den Auswirkungen der Corona-Krise getroffen. Es gibt immer mehr Absagen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. So findet die für diesen Montag in Netzen geplante Zusammenkunft von Lärmschutz-Aktivisten nicht statt. Der SV Kloster Lehnin hat seinen traditionellen Stundenpaarlauf abgesagt. Auch die Landesmeisterschaften im Moto-Cross Anfang April in Altbensdorf sind gecancelt. Selbst Angler sagen ihre Veranstaltungen ab. So fällt die am 20. März in Rietz geplante Jahresversammlung des Kreisanglerverbandes Brandenburg aus. Auch der Konzertgottesdienst am heutigen Sonntag in Wollin findet nicht statt.

Die Verwaltungen der Ämter und Gemeinden haben Einschränkungen beim Besucherverkehr angekündigt. „Unsere Mitarbeiter stehen den Bürgern dennoch vollumfänglich über Telefon oder E-Mail zur Verfügung. In wichtigen Fällen können auch Termine vereinbart werden“, so Reth Kalsow, Bürgermeister von Groß Kreutz ( Havel). Es gibt zahlreiche weitere Einschränkungen. Kommunale Räume werden nicht mehr vermiet, wie Kloster Lehnin auf seiner Internetseite ankündigte. Auch bereits genehmigte öffentliche Veranstaltungen werden widerrufen. Flächendeckend wurde die Ausbildung für die Freiwilligen Feuerwehren abgesagt.

