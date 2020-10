Potsdam-Mittelmark

Mittelmarks Kreisverwaltung verteidigt die von den Bürgermeistern und Amtsdirektoren kritisierte Corona-Informationspolitik. Am Mittwoch will der Landrat die Sachlage mit den hauptamtlichen Verwaltungschefs in einer Telefonkonferenz besprechen. Die Treuenbrietzener Stadtverwaltung beklagte nach dem Corona-Ausbruch im Ortsteil Marzahna zum Beispiel zu späte und verwirrende Informationen des Landkreises.

Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert zufolge dürfe die Kreisverwaltung Daten mit infektionsschutzrechtlichem Bezug nicht direkt an die Gemeinden und Ämter herausgeben. „Es gibt einen gesetzlichen Rahmen, der dies untersagt“, sagte er. Zudem sei die Kreisverwaltung immer erreichbar, auch wenn die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes derzeit enorm belastet seien und es zu Verzögerungen beim Beantworten von Anfragen kommt.

Stärkere Zusammenarbeit mit der Bundeswehr geplant

Um das zu ändern, soll das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark künftig stärker von der Bundeswehr unterstützt werden, wie Kai-Uwe Schwinzert mitteilte. Die Verwaltung habe sich bereits dafür eingesetzt, dass die Kooperation verlängert und ausgeweitet wird. Wie berichtet, ist das Gesundheitsamt erneut personell an seine Grenzen gestoßen, nachdem bekannt wurde, dass sich zwei Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert haben. Hinsichtlich der hohen Belastung bilde Potsdam-Mittelmark im bundesweiten Vergleich allerdings keine Ausnahme, so der Kreissprecher weiter.

Von Luise Fröhlich