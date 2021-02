Künstlerin Jördis Hirsch findet am Klostersee neue Inspiration

Kloster Lehnin

Kunst ist für Jördis Hirsch Fantasie, Freude am Leben und ein Zeichen von Intelligenz. Die 33-Jährige zeichnet, zeigt auf Bildern befreundete Elefanten, einen Flamingo in Damenschuhen und Bäume, die Umarmungen anbieten.

Erfolg auf Instagram

Ihre Bilder und Siebdrucke begeistern die Fans auf Instagram. Doch wieso machen ihre Arbeiten die 33-Jährige glücklich? „Ich erlebe gern, wie sich eine Idee plötzlich entwickelt, beobachte, wie meine Hand sie umsetzt und sie dann in einen realen Zustand wechselt. Ich bin jedes Mal überrascht, welche Lösungen Hand und Kopf gemeinsam gefunden haben“, sagt Jördis Hirsch.

Spielerische Auseinandersetzung

Die meisten ihrer Motive zeigen Darstellungen von Menschen und Tieren. Die Künstlerin nimmt Sachen nur ernst, wenn sie sich spielerisch mit ihnen auseinandersetzt.

Diese Zeichnung nennt Künstlerin Jördis Hirsch „Ice Ice Baby“. Quelle: privat

„Gewohntes wird so hinterfragt, darin sehe ich eine wichtige gesellschaftliche Funktion von Künstlern. Gerne bediene ich mich auch der Doppelbedeutung von Worten, welche ich dann in einer Illustration zusammenfasse. Der Betrachter wird zur Mitarbeit aufgefordert, aus diesen Zeichen die verschiedenen Bedeutungen heraus zu lesen. Das ist wie bei der Arbeit eines Archäologen“, kommentiert die Grafikerin.

Inspiration am Klostersee

Sie lebt aktuell zwar in Berlin, ist aber im Lehniner Wohnplatz Kaltenhausen aufgewachsen und hat hier ihr Eltern- und Sommerhaus. „Hier entkomme ich dem Trubel der großen Stadt. Die Natur, vielfältige Seenlandschaft und Brandenburgs rauer Charme empfinde ich in allen Jahreszeiten als sehr inspirierend“, sagt Jördis Hirsch. Für sie machen Events wie die Sommermusiken im Kloster und die Angebote des Lehniner Instituts für Kunst und Kultur (LIK) die Gemeinde zu einem „interessanten Standort.“ Am liebsten spaziert die Kunstschaffende am Morgen und hört dabei den Klang der Vögel.

Workshop im Sommer

Am 17. und 18. Juli bietet sie im LIK einen zweitägigen Sommerkurs in den Werkstätten an. Dabei lernen Gäste Techniken zur Gestaltung eines Entwurfs und bedrucken anschließend ihre T-Shirts, Beutel und Pullover per Siebdruck. Doch wie funktioniert das? Zuerst druckt die Künstlerin das Motiv durch einen mit Nylongewebe bespannten Metallrahmen auf Papier oder Stoff. Das sogenannte Sieb wirkt dabei wie eine Art Schablone.

Das Nylon wird mit einer Emulsion beschichtet, die ihn wie ein Fotopapier lichtempfindlich macht. Das Motiv wird dann als sogenannter Belichtungsfilm, mit UV-Licht auf das Sieb übertragen.

Kunst als Mutmacher

An den abgedeckten Stellen lässt sich das Gemisch nach dem Belichtungsvorgang wieder auswaschen, so dass freie Flächen entstehen. Diese werden anschließend mit Farbe gefüllt und mit einem Schieber aus Holz samt Gummistreifen auf den Untergrund gedruckt.

„Das klingt zwar kompliziert, macht aber viel Spaß“, sagt Jördis Hirsch. Sie will mit ihrer Kunst Menschen zusammenbringen und ihnen Mut geben um schwierigen Situationen mit einem Lächeln zu begegnen.

Info: Wer am Siebdruck-Sommerworkshop teilnehmen will, schreibt eine Mail an hej@joerdishirsch.com.

Von André Großmann