Radewege

Aus unbekannter Ursache ist ein 35 Jahre alter Autofahrer am Mittwochnachmittag mit seinem BMW auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Mann aus dem hiesigen Landkreis war auf der Landesstraße L 98 in Richtung Radewege unterwegs.

Kurz vor dem Ortseingang Marzahne kollidierte er in der Kurve seitlich mit einem Audi aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark, der in Richtung Marzahne unterwegs war. Deren 64-jährige Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte behandelten sie an Ort und Stelle.

An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Ein weiterer Wagen, nämlich ein Hyundai, der hinter der Audifahrerin fuhr, wurde von Trümmerteilen getroffen.

Um die Unfallstelle zu räumen, war die Strecke am Mittwoch bis etwa 18.30 Uhr nur einseitig befahrbar. Es entstand ein Rückstau, in dem sich ein weiterer, leichter Auffahrunfall ereignete. Verletzt wurde dabei niemand.

Von MAZ