Viele Menschen fragen sich, wozu ein Landrat überhaupt benötigt wird und womit sich dieser den ganzen Arbeitstag lang beschäftigt: Der oberste Chef der Kreisbehörde mit Hauptsitz in Bad Belzig ist zum einen für verschiedene Behörden wie das Jugendamt, das Bauamt oder die Verkehrsbehörde, deren Mitarbeiter sich um die Angelegenheiten der Mittelmärker kümmern.Die Einwohner des Landkreises erhalten in diesen Behörden Baugenehmigungen, Führerscheine oder Zulassungsunterlagen für ihre Fahrzeuge. Die Verkehrsbehörde ist außerdem für das Blitzen von Autos und Lastwagen in den neun Gemeinden sowie jeweils fünf Städten und Ämtern des Landkreises zuständig. Beim Jugendamt können Elternteile, deren Partner den Unterhalt für Kinder nicht zahlt, Ersatzzahlungen beantragen. Zudem wird in der obersten Behörde im Landkreis über Angelegenheiten zu den Themen Ordnung, Natur- und Verbraucherschutz entschieden.