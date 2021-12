Ladendieb in Supermarkt von Werder gestellt

Werder (Havel)

Alkohol und Elektronik wollte ein 20-Jähriger am Freitagabend gegen 18 Uhr in einem Werderaner Supermarkt an der Brandenburger Straße mitgehen lassen, doch er fiel auf damit. Der Tatverdächtige konnte sich vor Ort zunächst nicht ausweisen, so dass er durch die Polizei vorläufig festgenommen wurde.

Im weiteren Verlauf konnte die Identität des Beschuldigten aber zweifelsfrei geklärt sowie eine „ladungsfähige Adresse“ ermittelt werden. Man entließ den Mann wieder und leitete ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein.

Von maz-online/rai