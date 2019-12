Teltow

Aggressiv gegenüber Polizeibeamten wurde ein Mann, der in einem Lebensmittelgeschäft in der Ruhlsdorfer Straße am Donnerstagnachmittag beim Ladendiebstahl beobachtet worden war. Er brüllte herum, so dass ihm zunächst Handfesseln angelegt wurden. Bei seiner Durchsuchung fand die Polizei Diebesgut aus mehreren Geschäften. Der Betrunkene leistete auf dem Polizeirevier weiter Widerstand, indem er mehrfach um sich und in Richtung der Beamten trat und spuckte. Auch den Arzt, der die Haftfähigkeit prüfen sollte, versuchte er zu treten. Verletzt wurde niemand. Gegen den 35-jährigen Mann aus Litauen wird wegen Diebstahls und Widerstandes ermittelt.

Von MAZonline