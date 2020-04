Wildschutzzaun macht neue B 102 sicherer

Paterdamm

Im August jährt sich die Eröffnung der neuen Bundesstraße 102 zwischen Autobahn 2 und dem Gewerbegebiet Schmerzke zum ersten Mal. Nun soll die neue Trasse noch sicherer werden. An der Strecke, auf der in großen Teilen Tempo 100 erlaubt ist, lässt das Land nun einen Wildschutzzaun errichten.

Der Zaun wird nach Angaben von Steffen Streu, Sprecher des Landesbetriebes für Straßenwesen, an einem drei Kilometer langen Abschnitt der B 102 errichtet. Er kostet 140.000 Euro. Verhindern soll der Zaun, dass Wild auf die Fahrbahn gelangt und Ursache für schwere Unfälle werden könnte.

Baumfällungen ab Herbst

Zwar liegt die offizielle Fertigstellung des 3,4 Kilometer langen Teilabschnittes schon ein Dreivierteljahr zurück. Doch noch immer dauern kleinere Arbeiten an der wichtigen Verbindungsstraße zur Autobahn und Richtung Fläming noch an.

Der noch zusammengewickelte Wildschutzzaun an der Bundesstraße 102. Quelle: Jacqueline Steiner

So wurden erste vor wenigen Wochen die neuen Ampeln an den Autobahnauffahrten fertig. Lange nach Fertigstellung installierten Bauarbeiter auch einen Grünen Abbiegepfeil an der Ampel für jene Autofahrer, die von Prützke kommend an der Kreuzung nahe Paterdamm Richtung Brandenburg weiterfahren möchten.

An einigen Abschnitten stehen erst die Pfähle des neuen Wildschutzzaunes. Quelle: Jacqueline Steiner

Virus könnte Ziel durchkreuzen

Die weiteren Bauarbeiten für die Streckenführung der Bundesstraße 102 vom Gewerbegebiet Schmerzke bis zur Kreuzung Bundesstraße 1 sollen im Herbst beginnen. Das teilt Frank Schmidt, zuständiger Dezernatsleiter im Landesbetrieb, mit.

Auftakt wäre dann in der Vegetationspause das Fällen der Bäume, die der neuen Strecke weichen müssen. Eine Fertigstellung dieses Bauabschnittes wäre frühestens 2022 denkbar, so der Dezernatsleiter. Angesichts der Corona-Krise wagt Frank Schmidt aber noch keine Prognose. „Nicht in der gegenwärtigen Zeit.“

Von Marion von Imhoff