Linthe

Freitagnachmittag. Jan Teller fährt auf den Firmenparkplatz in Linthe (Potsdam-Mittelmark). Er kommt direkt aus Gera. Die gesamte Woche war er dort im Einsatz. „Wir haben dort eine spezielle Maschine auf einer Autobahnbaustelle: einen Betonfertiger“, berichtet er. Solche Maschinen bringen Betondecken auf die Fahrbahn. Der Betonfertiger in Gera hatte vorher noch seinen Dienst in Leipzig getan. Land- und Baumaschinenmechatroniker-Meister Jan Teller ist dafür verantwortlich, dass der Maschinenriese auch am neuen Einsatzort problemlos läuft.

Für den Traumberuf viele Kilometer gefahren

Der 32-Jährige arbeitet in Linthe bei der Max Bögl Transport und Geräte GmbH & Co. KG. Das Unternehmen hat einen eigenen Fuhrpark mit Transportern, Baggern, Baumaschinen, Werkstattwagen und eben Spezialfahrzeugen. In Linthe hat Jan Teller auch schon seine Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechaniker gemacht. Es ist sein Traumberuf, für den er als 16-Jähriger mit dem Moped 66 Kilometer vom Zuhause in Dabendorf (Teltow-Fläming) bis zum Ausbildungsbetrieb gefahren ist. Sein Vater, der Bauleiter im Tiefbau ist, hatte ihm schon im Alter von fünf, sechs Jahren die große Technik auf Baustellen gezeigt und die Faszination dafür geweckt. Seine Mutter ist im Einkauf eines Bauunternehmens tätig. Der Rest ist Karriere.

Mit dem Steilkurvenfertiger nach China

Denn schon ein Jahr nach dem Abschluss seiner Ausbildung wurde ihm angeboten, nach China zu gehen, um beim Einsatz einer Rarität zu helfen. „Da ging es um unseren Steilkurvenfertiger. Das ist ein Eigenbau. Diese Maschine gibt es nur zweimal auf der Welt“, schwärmt der Jungmeister. Sie kann nahtlos Steilkurven betonieren mit einem Neigungswinkel von bis zu 49 Grad. Das sind dann Spezialanfertigungen für Teststrecken. Acht Jahre lang war der Brandenburger immer wieder für Projekte in China. Er hat erlebt, wie wichtig es ist, allen Arbeitern gegenüber Respekt zu zollen – sich den Overall anzuziehen und mit anzupacken. Bei einigen Projekten in China ist er schon als Maschinen-Meister eingesetzt worden. Obwohl er „nur“ Geselle war.

Meisterkurs in Vollzeit

Was lag da näher als dieser Tipp seines Projektleiters: „Mensch, Jan, dann mach doch auch deinen Meister!“ In der Corona-Zeit fing er damit an. In gut einem Jahr zog er die Meisterkurse in Vollzeit durch. Das Angesparte aus den Auslandseinsätzen half bei der Finanzierung und sein Unternehmen stellte ihn für die Qualifikation frei. Der Land- und Baumaschinenmechaniker aus Linthe hat sich in Götz auf dem Bildungs- und Innovationscampus Handwerk (BIH) auf seine Prüfungen vorbereitet. „Ich habe dort die neue Landmaschinenhalle bewundert“, berichtet er. Seine Erkenntnis: Die Technik in der Landwirtschaft mit Trecker, Häcksler und Mähdrescher ist genauso komplex wie die Baumaschinen.

„Wenn ein heiß gelaufener Mähdrescher auf dem Feld steht, müssen die Jungs dort genauso schnell ran wie wir, wenn ein Asphalt- oder Betonfertiger streikt.“ Das sind „Schlüsselmaschinen“, wie Jan Teller sagt. Wenn diese Maschinen auf dem Bau ausfallen, tickt die Uhr. Nach zwei Stunden Stillstand kann das angelieferte Material wie Beton nicht mehr genutzt werden. „Es ist tot“, sagt der Jungmeister.

Den Meisterbrief als Weihnachtsgeschenk

Seine letzte Prüfung legte er am 15. Dezember vergangenen Jahres ab. Und dann begann das Warten auf das Schreiben der Handwerkskammer. Nichts. Außer einem überdimensionalen Geschenk mit sehr viel Verpackung von seiner Frau zu Heiligabend. „Ich fragte: Machen wir Schrottwichteln?“ Ganz und gar nicht. Das so sorgsam verhüllte Präsent war die Bestätigung, dass er seinen Meister in der Tasche hat. „Meine Frau hatte den Brief aus der Post gefischt“, erzählt Jan Teller und lacht. Seine Frau hat er in China kennengelernt. „Wenn du acht Jahre lang in dem Land bist, dann findest du dort auch deine Liebe“, sagt der 32-Jährige. Mittlerweile ist es auch schon acht Jahre her, dass die beiden geheiratet haben. Sie haben sich ein Zuhause im Brandenburgischen aufgebaut. Hier ist für Jan Teller die Heimat. Und doch sagt er im nächsten Moment, wenn er über die Reisen nach Shanghai zu den Schwiegereltern berichtet: „Wenn wir mal wieder in der Heimat in Asien waren.“

Demnächst Werkstattmeister

Der Jungmeister, der sich in Fernost die chinesische Sprache angeeignet hat, ist viel unterwegs. Immer in Bewegung. Zum Ende dieses Jahres wird er sesshaft. Dann übernimmt er den Posten des Werkstattmeisters bei der Max Bögl Transport und Geräte GmbH & Co. KG in Linthe. Das bedeutet viel Arbeit im Büro. Viel Organisation.

Von Linthe aus wird ein Gebiet betreut, das westlich bis nach Braunschweig reicht und dann hoch bis an die Küste. Im Süden geht es bis nach Sachsen und Thüringen. Wenn hier auf den Baustellen, die das Unternehmen Max Bögl betreut, die Technik streikt, schickt Jan Teller Monteure und Werkstattwagen los. Bei Großbaustellen wird von vornherein ein Außendienst-Kollege abgestellt. Jan Teller: „Wenn auf einer Baustelle 20 Bagger arbeiten, dann ist immer etwas los. Denn alle 500 Arbeitsstunden muss ein Bagger zum Kundendienst.“ Sicherlich findet auch der Werkstattmeister Jan Teller die eine oder andere Gelegenheit, sich den Overall anzuziehen und mit anzupacken.

(Foto: Jungmeister Jan Teller. Foto: Jacqueline Steiner)

Von Ute Sommer