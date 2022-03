Landesgartenschau in Beelitz: Womit eine Biologie-Lehrerin die Kinder ins Grünen Klassenzimmer lockt

Beelitz

Auf der Landesgartenschau in Beelitz (Laga) sollen auch Kinder „klasse unterwegs“ sein. Das Projekt Grünes Klassenzimmer ist allerdings bereits so beliebt, dass bis Juli die Angebote für Kinder ausgebucht sind. Mit spannenden wechselnden Themen hält das Grüne Klassenzimmer auch, was es verspricht. Und dass das so ist, dafür sorgt nicht zuletzt die Klaistowerin Christel Niederland.

Wer die pensionierte Biologie- und Chemielehrerin kennt, weiß von ihrer Begeisterung für die Beelitzer Landschaftsgeschichte und bewährte Pflanzenkunde. Und es macht Spaß, mit der gelernten Gärtnerin in ihrer Heimat unterwegs zu sein, weil es ihr selber „Plaisir“ bereitet, anderen etwas zu erklären.

Von der Potsdamer Buga zur Beelitzer Laga

Die Unterrichtsstunden im Freien für Kitas und Schulklassen werben mit unverwechselbaren Titeln wie „Zauberei oder Botanik: der Gärtner war’s“ oder „Pflanzen auf dem Brötchen“. Hinter den vielen Ideen steckt verantwortlich die Grüne Liga aus Berlin. An der Seite des Vereins: die ehemalige bestens vernetzte Lehrerin Christel Niederland mit ihrem wertvollen Wissensschatz über Beelitz. Es ist auch nicht das erste Grüne Klassenzimmer auf einer Gartenschau, für das die Busendorferin das Programm mitgestaltet. „Bei der Buga in Potsdam habe ich schon mitgearbeitet“, sagt Christel Niederland. „Jetzt habe ich meine Ideen wieder eingebracht.“

Die Klaistowerin, die in Fichtenwalde sehr viele kennen, weil sie bis Anfang der 1990er Jahre hier bis zur 10. Klasse unterrichtete, kann aus dem Vollen schöpfen. „Meine Mutter und Großmutter haben mir so viel Nützliches auch über Pflanzen erzählt, dazu kam meine Gärtnerlehre und ein Berufsleben mit Kindern aus der Region. Wo ich kann, helfe ich. Themen fürs Grüne Klassenzimmer habe ich immer parat“, erzählt die engagierte Pflanzenfreundin, die selber Großmutter ist und seit zehn Jahren im Ruhestand.

Viel Stoff im Beelitzer Grünen Klassenzimmer

Sie bietet jetzt an, größere Gruppen mit kleinen Kindern zusätzlich zu den vorgesehenen Referentinnen zu begleiten. Schließlich gebe es sehr viele Anmeldungen und sie könne vieles erklären, ohne vorher nachlesen zu müssen. Rundgänge durch die bereits angelegten Beete hat sie sich schon ausgeguckt. „An Stoff wird es im Grünen Klassenzimmer nicht mangeln“, sagt sie.

Im Laga-Kalender der Grünen Liga musste sie ihre noch freien Termine jetzt eintragen – Christel Niederlands Engagement für Kinder ist gefragt. Die Fichtenwalder Grundschule zählt bei der Projektwoche „Laga“ auf ihre Mitarbeit und Christel Niederland betreut auch die zehntägige Präsentation Busendorfs im Pavillon der Ortsteile am Festspielareal.

Beelitzer Wiesendetektive bei der Arbeit

Bis zurück in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges liegt das Zuhause ihrer Vorfahren im Ortsteil Busendorf. Kanin und Klaistow waren Nester, in denen sehr viele ihren Mädchennamen trugen, erzählt sie schmunzelnd. Wo heute Kitakinder in Kanin lernen, ist sie zur Schule gegangen – in die Pantinenschule. „Ich freue mich, dass ich die Kaniner Kita bis heute regelmäßig mit Lernorten im Freien unterstützen kann“, sagt Christel Niederland. Spuren von Insekten zu untersuchen, heißt bei ihr dann „Wiesendetektive bei der Arbeit“, was Kinder spannend finden. Und wenn sie über nützliche Färber- und Faser- oder Ölpflanzen berichtet, findet sie ebenso ihre Zuhörer, weil sie einfach sehr gut Bescheid weiß – immer nach der Devise: Nicht herumsitzen und warten, sondern rausgehen und machen. Dann wird es auch nie langweilig auf dem Land.

Mehr Spannendes aus der Region, als Christel Niederland es vermittelt, geht kaum. Jetzt freut sie sich auf die vielen Gäste in Beelitz.

Von Gesine Michalsky