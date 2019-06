Mittelmark

Der Kreislandfrauenverband Potsdam-Mittelmark ruft zum diesjährigen Erntekronenbinden auf. „Wir appellieren nicht nur an alle Landfrauen, sondern an alle an diesem schönen Brauchtum Interessierte, sich an unserer kreislichen Erntekronenausstellung zu beteiligen“, sagt Verbandsgeschäftsführerin Kornelia Hurttig.

„Es ist eine schöne Tradition, die auch zum 23. Kreiserntefest am 14. und 15. September in Niemegk weitergeführt wird.“ Anmeldeschluss für das Kreiserntefest ist der 1. September.

Weitere Infos unter 033846/ 90999.

Von MAZonline